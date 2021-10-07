İBB 2 iskeleyi daha geri alıyor

TÜGVA'nın mahkeme kararına rağmen tahliye etmediği İBB’ye ait Büyükada İskelesi ile aynı durumda olan iki iskele daha bulunduğu ortaya çıktı. Kuzguncuk İskelesi ve Moda İskelesi’nin de aynı şekilde kiraya verildiği, yeni İBB yönetimi tarafından kira sözleşmelerinin fesh edilip tahliye sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

Özlem GÜVEMLİ

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Aylık 2 bin lira kira karşılığında 2018 yılında TÜGVA’ya kiralanan ve 3. kişilere devredildiği ortaya çıkan İBB'ye ait Büyükada İskelesi mahkeme kararlarına rağmen tahliye edilemiyor. İBB'nin Büyükada İskelesi'ni geri almak için başlattığı ve krize dönen tahliye işlemlerinin 2 iskele için daha başlatıldığı öğrenildi. İBB İlçe Belediyeleri Koordinatörü Tonguç Çoban, “Tahliye aşamasında 3 iskele var. Biri Büyükada, diğerleri de Kuzguncuk ve Moda İskelesi. Üçünün de sözleşmelerini fesh ederek tahliye işlemi başlattık” bilgisini verdi.

MODA İSKELESİ DE KİRALANMIŞ AMA KULLANILMAMIŞ

Şu an restorasyonda olan tarihi Moda İskelesi'nin 2015 yılında İBB iştirak şirketi Şehir Hatları A.Ş tarafından “5 K Tekstil” isimli bir şirkete 25 yıllığına aylık 10 bin TL bedeli ile kiraya verildiğini aktaran Çoban “Bu iskelede durum biraz farklı. İskele uzun süredir restorasyonda olduğu için içinde kiracı yok. Kiracıya yer teslimi hiç yapılmadığından Moda İskelesi bizim uhdemizde. Orada bir sıkıntı yok. Ama şirket kira sözleşmesinin fesh edilmesine karşı mahkemeye başvurdu. Hukuki süreç yürüyor” dedi.

KUZGUNCUK İSKELESİ İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Tarihi Kuzguncuk İskelesi'nin de Türkiye Tasarım Vakfı'na aylık 2 bin 200 TL'ye 2018 yılında kiraya verildiğini anlatan Çoban “Burada da hukuki süreç başlatıldı. Birkaç kez yürütmeyi durdurma kararı aldılar ancak son durumda o karar da kalktı. Yeniden kaymakamlığa başvurup tahliye talebinde bulunacağız” diye konuştu. Çoban, Büyükada İskelesi'ndeki son durumla ilgili de “Fiili olarak TÜGVA'nın işgali sürüyor” dedi.

Kuzguncuk İskelesi'ni merkez olarak kullanan Türkiye Tasarım Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanı Fehmi Bilge, Yönetim Kurulu Başkanı da Mehmet Kalyoncu. Kalyoncu, Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’nun oğlu. Aynı zamanda Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu İcra Kurulu Üyesi.