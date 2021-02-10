İBB Meclisi, İmamoğlu’na direndi, ‘tetikçi müfettiş’ tartışması

İBB Meclisi'nin şubat ayı oturumlarının ikinci bileşimi Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

Oturumda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şubat ayı oturumlarının ilk bileşiminde veto ettiği, içinde tahsis kararları da bulunan 8 karardan 4'ü gündeme alınarak yeniden görüşüldü.

Veto edilen İBB'ye ait sosyal konutların, gecekonduların tasfiyesi ve deprem riskine karşı; ihtiyaç ve hak sahiplerine kiralanıp satılabilmesi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yetki verilmemesi kararında, çoğunluktaki AKP-MHP grubu ısrar etti.

“KONUTLAR KİMLERE TAHSİS EDİLECEK?”

Oylama sırasında tartışma yaşandı. CHP'li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik İmamoğlu'na sosyal konutların tahsisi için yetki verilmesi teklifinin 4. kez meclis gündemine geldiğine dikkat çekerek “Bir yıldır, konutların kimlere verileceği belli değil gerekçesiyle reddediliyor. Bu karar geçmediği için gecekonduların tasfiye işlemleri duruyor. Mevcut boş olan konutlar tahsis edilmediğinden atıl kalıyor, çürümeye terk ediliyor. Konutlar sitelerde olduğu için aidatları ve ortak giderleri belediyeye yük oluyor. Deprem sonrası yıkılma riski olan binalarda vatandaşlarımız yaşamaya devam ediyor. Bu konu siyaset güdülecek bir konu değil” dedi.

Hukuk Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Muhammet Kaynar da meclisin yetkisinin başkana devredilemeyeceğini söyleyerek “Meclisin denetim yetkisi var. Konutların kimlere tahsis edileceğine ilişkin belgeleri bir yıldır göndermediler” dedi.

Filiz Öztürk Çelik de meclis kararı olmadan tahsis edilecek kişilerin listesinin verilmesinin mümkün olmadığını belirterek “Muhammet bey, doğmamış çocuğa don biçiyor. Bu açıkça bir engellemedir” dedi.

“TETİKÇİ MÜFETTİŞ” GERİLİMİ

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, belediye meclisinin denetim yetkisinin olduğunu, soru önergesi vererek bilgi alınabileceğini söyledi. Sosyal konutların kimlere tahsis edilebileceğinin yasalarla belirlendiğini vurgulayan Balyalı, şu ifadeleri kullandı;

*Dar gelirli olacaksınız, en az 1 sene boyunca o şehirde ikamet edeceksiniz gibi şartlar var. Mevzuata aykırı tahsis edilirse soruşturma açılır zaten. İsimleri neden istiyorsunuz? Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş. AKP yönetimindeyken mevzuata uygun davranılmamış, hak etmeyen kişilere çok sayıda sosyal konut tahsis edilmiş.

*İBB Teftiş Kurulu'nun sınırlı bir incelemesi oldu. Yaklaşık 50 tane konutun hiçbir şekilde usule uygun olmadan bir takım kişilere verildiği raporla sabit bir şekilde ortaya konulmuş. Tahsislerin iptaline ilişkin yazı yazılmış savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Raporu okuyunca hayretler içerisinde kaldım.

*İstanbul’da ikamet bile etmeyen çok sayıda kişiye haksız ve usulsüz biçimde İstanbul halkının vergileri ile yapılan konutlar tahsis edilmiş. Ama merak etmesinler biz onlar gibi davranmayacağız. Geçmiş dönemlerde yapılan haksızlıkların ve usulsüzlüklerin bu dönemde olmayacağı konusunda kendine teminat veriyoruz.

AKP'li Kaynar da tepki çeken bir çıkışta bulundu ve İBB Teftiş Kurulu müfettişlerinin “tetikçi” olduğunu söyleyerek “Uydurup, uydurup yazıyorlar, pirim verildiğini biliyoruz müfettişlere” iddiasında bulundu.

“KİMSE DEVLETİN MEMURLARINA TETİKÇİ DİYEMEZ”

Balyalı da Kaynar'a çok sert tepki göstererek “Muhammet bey hakaret etmedik hiç kimseyi bırakmadı. Devletin memurlarına, bürokratlarına, müfettişlerine tetikçi demek Muhammet beyin hakkı da değildir, haddine de değildir. Terbiyesini takınacak. Bizi, belediye başkanını siyasi olarak eleştirin ama bu devletin memurlarına tetikçi diyemezsiniz” dedi.

TAHSİS KARARLARINDA ISRAR

Meclis çoğunluğu, mülkiyeti İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait olan içinde yüzme havuzu da bulunan ve İBB kullanımındaki Esenler Spor Kompleksi'nin 15 yıl süreyle bedelsiz olarak AKP'li Esenler Belediyesi'ne tahsis edilmesi kararı da aynen geçti.

Bayrampaşa Şehir Parkı'nın kullanım hakkının 15 yıl süreyle AKP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne tahsisi, Eyüpsultan Belediyesi tarafından ek hizmet binası olarak kullanılan İSKİ hizmet alanında kalan Alibeyköy Güzeltepe'deki parsellerin 10 yıl süreyle bedelsiz olarak AKP'li ilçe belediyesine tahsis edilmesi kararları da “ısrar kararı” olarak geçti.

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