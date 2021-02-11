İBB öğrencilere 40 bin tablet dağıtımına başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pandemi döneminin eğitim alanında yarattığı eşitsizlikleri gidermeye katkıda bulunmak ve öğrencilerin yanında olmak amacıyla 40 bin adet tablet dağıtacak. Edirnekapı Sosyal Hizmetler Birimi'nde dağıtım başlamadan önce konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi toplumun farklı kesimlerindeki yoksullaşma sürecini de hızlandırdığını belirterek, bu süreçten en fazla etkilenen kesimlerinin başında ev kadınlarının ve çocukların geldiğini vurguladı.

İmamoğlu, “Çocuklarımız, EBA sistemi ile eğitim alıyorlar. Bu konuda imkanı olan var, olmayan var. Türkiye'nin her noktasında internet erişimine ulaşmak ne yazık ki mümkün olmadığını görüyoruz. İstanbul, büyük bir metropol. Elbette Türkiye'nin birçok yeri, kırsalı da mağdur. Metropollerin mağduriyet konusunda daha şanslı olabileceği düşünülebilir.

Ne yazık ki hem yoksulluk verileri hem de İstanbulumuzun özellikle belli mahallelerindeki insanların yaşadığı travmalar, işsizlik, yoksulluk aynı zamanda çocuklarımıza, gençlerimize yansıyan sonuçlara ne yazık ki sebep oldu” diye konuştu.

“MAĞDURİYET SÜRECİNE KATKI SUNUYORUZ”

Vatandaşların yaşadığı mağduriyet sürecine katkı sunmaları gerektiğinin bilincinde olduklarını kaydeden İmamoğlu, “Çünkü ders, her zaman televizyonla olamıyor. Yanı sıra duyuyoruz ki, ebeveynlerinin telefonları üzerinden dersleri anlamaya, dinlemeye çalışan gençlerimiz var” dedi.

Dağıtımını yapacakları tabletlerin alımı sırasında göz önünde bulundukları kriterleri anlatan İmamoğlu, “Arkadaşlarım, bunun başka boyutlarına da eğildiler. İstanbul'un ne yazık ki bazı konularda altyapısı henüz olmamış, tanımlanmamış yerleri bile var. İki türlü erişimin sağlanmasının; yerine, konumuna ve ihtiyaca göre daha etkili ve doğru bir iş olacağına karar verdiler.

Onlardan birisi direkt Wi-Fi üzerinden, diğeri de SİM kart ile bağlanmayı doğru buldular. Dolayısıyla iki çeşit tablet alındı. Bugün başlangıcını yapacağımız 40 bin tabletin yarısı Wi-Fi sistemiyle, yarısı sim kart sistemiyle çalışacak” dedi.

“1700 AİLEYE 2 TABLET VERİLECEK”

İmamoğlu, dağıtımların direkt ailelere, Sosyal Hizmetler birimi ekiplerince gerçekleştirileceğini anlattı. İmamoğlu, “Evlerine gidilecek ya da belli noktalara, tespit edilen aileler davet edilerek kandillerine emanet edilecek. Sosyal incelemesi net olarak yapılmış, tespit edilmiş ailelere gönderilecek” diye konuştu. Eğitim gören çocuk sayısı 3'e kadar olan ailelere 1, fazla olan ailelere ise 2 tablet dağıtılacağını söyleyen İmamoğlu, “Bu nedenle 1700 aileye, 2 tablet verilecek” dedi.

DAĞITIM NİSAN'A KADAR TAMAMLANACAK

Dağıtımların Mart sonu, Nisan başı itibariyle bitirilmesinin planlandığını kaydeden İmamoğlu, “Gücümüz oldukça, vatandaşımız hangi konuda eksiklik hissediyorsa, özellikle yoksulluğun yoğun yaşandığı bu dönemde, bu sürecin devam edeceğini de ön gördüğümüz bir ortamda yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim” diyerek hayırsever vatandaşlardan bu kapsamda gelecek katkılara da kapıların açık olduğunu aktardı.

İmamoğlu, “Umarım bu zor günleri, hep beraber, büyük bir dayanışmayla, özveriyle, şeffaflıkla, doğru bir sistemle, en doğru bir biçimde atlatırız diye umut ediyorum” dedi.

KOLİLERİ YÜKLEDİ

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner'in eşlik ettiği İmamoğlu, tabletlerin içinde olduğu kolilerin araçlara ilk yüklemesini de kendisi gerçekleştirdi. Toplam 40 bin tablet, İBB'den sosyal yardım alan ailelerin ilkokul, ortaokul ve liseye devam eden çocuklarına ulaştırılacak. 4 çekirdekli Android ve uzun pil ömrüne sahip tabletlerle, İstanbullu öğrencilerin eğitimlerine destek sağlanacak.