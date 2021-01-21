İBB Teftiş Kurulu valilik engeline de takıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile AKP dönemine ilişkin başlatılan incelemede 40'a yakın yolsuzluk dosyası üzerinde İBB Teftiş Kurulu'nun başlattığı incelemelere, 2020 yılının son günlerinde İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından el konulmuştu.

Bakanlık devreye girmeden önce İBB Teftiş Kurulu'nun bazı yolsuzluk dosyaları ile ilgili çalışmasını tamamlayarak yasal işlem başlatmak üzere harekete geçtiği ancak İstanbul Valiliği'nden gerekli izinlerin alınamadığı öğrenildi.

SOSYAL KONUTLAR CUMHURBAŞKANLIĞI PERSONELİNE VERİLMİŞ

İBB Teftiş Kurulu'nun tespitlerine göre İBB'nin dar gelirli aileler için çeşitli ilçelerde yaptırdığı sosyal konutların bazıları, mevzuata aykırı şekilde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bünyesindeki personeller ve Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi personeline tahsis edildi. Mevzuata aykırı işlemlerde imzası bulunan eski İBB Emlak Daire Başkanı Yaşar Parlak ve iki eski emlak müdürlü ile iki yardımcısı olmak üzere beş memur hakkında İstanbul Valiliği'nden soruşturma izni istendi. 21 Nisan 2020 yılında İstanbul Valiliği'ne gönderilen teftiş kurulu raporuna bugüne kadar yanıt verilmedi. İBB, beş memur için soruşturma izni gelmeyince 14 Eylül 2020 tarihinde valilikten konuyla ilgili bilgi istedi ancak o yazıya da yanıt verilmedi.

HARBİYE AÇIKHAVA'NIN BAKIM VE ONARIMI MEVZUATA AYKIRI

İstanbul Valiliği'nin karara bağlamadığı soruşturma dosyalarında biri de 2019 yılında Harbiye Açıkhava ve Sultangazi sahnelerindeki bakım onarım işleriyle ilgili. 2019 yılının “doğrudan temin” yani ihalesiz alım üst sınırının 90 bin 358 lira olmasına karşın bu sahnelerdeki bakım-onarım işleri için doğrudan temin yöntemine benzer şekilde teklif alındığı ve belediye kasasından 252 bin 815 lira ödendiği tespit edildi.

Mevzuata aykırı bu uygulama nedeniyle eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit ve dönemin Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran hakkında ön inceleme yapılması için 10 Eylül 2020'de İstanbul Valiliğine yapılan talebe de ilişkin de daha karar çıkmadı.

İKİ DOSYAYA İZİN ÇIKMADI

Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Zeminaltı Otopark İnşaatı işinin kesin kabulünde görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında ön inceleme talebinde bulunulan Fen İşleri Eski Daire Başkanı Mustafa Özkan Dönmez ve diğer ilgililer hakkında ise İstanbul Valiliği ön inceleme izni vermedi.

İstanbul genelinde yeni yeşil alanların yapımı için 2016’da düzenlenen ihalede 2 milyon 494 bin TL kamu zararı tespit edildi. SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği usulsüzlükle ilgili kamu zararına neden olan dört eski İBB yöneticisi hakkında soruşturma açılmasına İstanbul Valiliği izin vermedi. İBB yönetimi kamu zararının tahlisi için ise işlemlere başladı.

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