İçişleri Bakanı Soylu’dan ‘tam kapanma’ uyarıları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tam Kapanma Süreci Planlama ve Koordinasyon Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, salgınla mücadelenin en önemli ayağının sağlık olduğunu belirterek, şunları söyledi:

– Şehirlerin giriş ve çıkışlarında trafik ekipleri, asayiş ekipleri ve sağlık ekipleri yer alacak. Her şehre giriş çıkışta kontrol olacak. Burada bir eksiklik istemiyorum. Eğer burada bir eksiklik kontrol olmazsa sürecin suiistimali kolay olur. Şehirler içerisinde bazı noktalarda yine aynı ekiplerin kontrolü bizim açımızdan önemli. Yine bunun yanı sıra en önemli meselelerden bir tanesi birtakım muafiyetlerin suiistimalidir. Bunu hep gördük.

– Otel rezervasyonu yaptırıyormuş gibi yapıyor, yola çıkıyor veya bahsettiğimiz alanlardaki birtakım şirketlerde çalışıyor gibi yapıyor. Kendi güzergahının dışında bunu kendine ait muafiyet alanı olarak tanıyor. Millet fedakarlık yapıp evde otururken birileri eline aldığı kağıtla birlikte, ben şu şirkette çalışıyorum deyip bunu istismar ediyor.

OTEL ÜCRETİ ÖDEDİĞİNİ İSPAT EDECEK

– Kişinin işi var. Ankara'ya gelmek istiyor. Seyahat izin belgesi almış. Seyahat izin belgesiyle otel rezervasyonu yaptırabilir. O da ücretini ödemek ve bunu göstermek karşılığında. Sadece bir rezervasyon kağıdı da yeterli değil. Seyahat izin belgesi olacak, ücretini ödediğini belirtecek.

– Vatandaşlarımız tarım bölgelerine gidiyor. Bu konuda da geçmiş dönemde uyguladığımız sistemler var. Bir taraftan çiftçi kayıt sistemi belgeleri var. Bir taraftan müstahsil belgeleri var. Giriyorlar e-devlete kendi çiftçi kayıt sisteminde veya müstahsil kayıt sistemindeki ilgili kurumlardan T.C. kimlik numaralarını yazarak isimlerini buluyorlar. Çok rahat bir şekilde de kendi seyahat belgelerini de alabilmek kabiliyetine sahipler” dedi ve bu konuyu istismar eden kişileri kara listeye alacaklarını, bir daha müracaatlarının alınmayacağını aktardı.

MAHALLEDEKİ CAMİLERE GİDİLEBİLECEK

Kısıtlama döneminde camilerin durumu konusunda gelen soruları da yanıtlayan Süleyman Soylu, mahalledeki camilere gidilebileceğini aktardı. Camilerin bu konuya riayet eden alanlardan biri olduğunu ve maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulduğunu söyledi. Şehirlerarası otobüslerde tekrar yüzde 50 kuralına dönüldüğünün de altını çizdi.

TEKEL BAYİLERİ KAPALI

Tekel bayilerinin açık olup olmayacağı konusunda gelen soruyu yanıtlayan Soylu, “İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil” açıklamasında bulundu.

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