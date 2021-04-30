İçişleri Bakanlığı’ndan tartışılacak genelge: Polis müdahalesini kaydedenler engellenip, işlem yapılacak

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzalı Genelgede “Personelimiz görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek davranışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartları oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği konusunda tüm personelin bilgilendirilmesini önemli rica ederim” denildi.

SİYASİLERDEN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, genelgeye tepki gösterdi. Özkoç Tiwitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, “Polisin bulunduğu ortamda görüntü kaydedilmesini engellemeye yönelik genelge, insan haklarına aykırıdır, hukuksuzdur. Orantısız şiddetti, kötü muameleyi görüntülemek insanlık görevidir, sonuna kadar meşrudur!”

“BU KİNİN VE ÖĞKENİN NEDENİ NEDİR?”

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da paylaşımında “Bu kinin, bu öfkenin bu acımasızlığın sebebi nedir? Ne yaptı bu insanlar? Gri pasaportla insan mı kaçırdı? Bakan olup bakanlığa dezenfektan mı sattı? Bakanlarla fotoğraf çektirip milleti mi dolandırdı? İzmir’de 1 Mayıs’ı kutlamak istediler! Vay be affedilmez bir suç işlediler” diye sordu.