İstanbul Sözleşmesi için kadınlar tüm yurtta sokaklara döküldü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 20 Mart 2021 tarihinde saat 02.00'de Resmi Gazete'de, İstanbul Sözleşmesi adıyla bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin tek taraflı olarak fesih edildiği duyurulmuştu.

Yürütmenin durdurulması için birçok STK, dernek ve siyasi parti temsilcileri Danıştay’a başvurularda bulunurken, 30 Nisan 2021’de Resmi Gazete’de ikinci bir Cumhurbaşkanı kararı yayımlanarak fesih tarihi 1 Temmuz 2021 olarak açıklandı.

Danıştay, Cumhurbaşkanı kararından 63 gün sonra ‘idarenin savunması alındıktan sonra inceleme gerektiğine’ hükmetse de, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin imzasının çekilmesine saatler kala vatandaşlar birçok ilde sokaklara, meydanlara döküldü. İstanbul ve Ankara'da geniş katılımlı eylemlerin yanı sıra, Isparta, Trabzon, Sakarya, Kayseri, Çorlu, Adana ve Kocaeli'de Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri tarafından eylem ve basın açıklamaları gerçekleştirdi. Kadınlar hep bir ağızdan, “Haklarımızdan, hayatlarımızdan, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” diye haykırdı.

DANIŞTAY’A ANAYASA GÖNDERDİLER

Öte yandan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını anayasaya aykırı bulmayan Danıştay'a Anayasa gönderdi. Platformun açıklamasında, “Bundan sonra verecekleri kararlar için okumalarını öneriyoruz. Anayasayı, yasayı, sözleşmeyi uygulatacağız!” denildi.