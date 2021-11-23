İstanbul ve Ankara’da hükümeti istifaya çağırdılar

Türk lirasındaki tarihi değer kaybı üzerine Türkiye İşçi Partisi, İstanbul'da Merkez Bankası şubesine giderek hükümeti istifaya çağırdı. Ankara'da ise Türkiye Komünist Partisi'nin eylemine çok sayıda vatandaş katılarak "Hükümet istifa" sloganları attı.

Sozcu.com.tr

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Dolar kurunun 13 TL'yi geçmesi ve Türk lirasındaki tarihi değer kaybı üzerine ‘Hükümet istifa' sesleri yükselmeye başlıyor. Sosyal medyada ‘Hükümet istifa' etiketiyle yapılan paylaşımların sayısı 146 bini geçerken, İstanbul ve Ankara'da sokağa çıkanlar hükümeti istifaya çağırdı.

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ’NDEN MERKEZ BANKASI ŞUBESİ ÖNÜNDE EYLEM

Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Örgütü üyeleri AKP-MHP ittifakının ekonomi politikalarının halkı yokluğa sürüklediğini, ülkeyi bir felaketin eşiğine getirdiğini, ülkeyi bu hale getirenlerin yargılanacağını dile getirerek Merkez Bankası İstanbul Şubesi önünde bir basın açıklaması yaptı ve hükümeti derhal istifaya çağırdı. Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Örgütü imzasıyla yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* Türkiye tarihinin en büyük yoksulluğunu, işsizliğini, açlığını AKP döneminde yaşıyoruz. Bu ekonomik tablonun tek kazananı ise AKP ve onun patron sınıfı oluyor. Ucuz işgücü cennetine dönüştürdükleri Türkiye'yi dilediklerince yağmalıyorlar. İşçilerin haklarını gasp ediyorlar, her gün yeni bir zam haberi veriyorlar, sonra milyonlarca emekçiden hallerine şükretmesini istiyorlar.

* Değerli yurttaşlar, bize yoksulluktan ve açlıktan başka bir şey vaat etmeyen bu düzenden çıkış için bir yol var. Türkiye'yi bir dakika daha yönetme kabiliyeti kalmamış Saray'dan kurtulmak için, emekçilerin haklarına sahip çıkmak için bir yol var.

* Emekçi halkımıza buradan, Merkez Bankası İstanbul Şubesi'nin önünden sesleniyoruz: Batıranları yargılayacağız! Yoksullaştıranları yargılayacağız! Sizin ekmeğinizi çalanlardan hesap soracağız! Türkiye'yi yoksulluktan kurtarıp aydınlığa çıkaracağız!

‘Her yer kriz, her yer yoksulluk', ‘Hükümet istifa' sloganları atan partililer, “Batırdınız, yargılanacaksınız, hükümet istifa” pankartı açtı.

GENEL GREVE ÇAĞIRDILAR

Türkiye İşçi Partisi’nden yapılan açıklamada ise, “Bu böyle gitmez. Ülkemizin, Saray Rejimi altında kaybedecek tek bir saati bile kalmamıştır. Hükümet derhal istifa etmeli ve hemen erken seçime gidilmelidir. Üç beş asalağın, 80 milyonu felakete sürüklemesine izin vermeyeceğiz. Emekçi halkımızı, Saray’ın ihanetine karşı birlikte mücadeleye, sendikaları ve demokratik kitle örgütlerini genel grevi örgütlemeye çağırıyoruz” denildi.

ANKARA SOKAKLARINDA ‘AKP İSTİFA’ SLOGANLARI

Öte yandan Türkiye Komünist Partisi, Ankara'nın Çankaya ilçesi Esat caddesinde hayat pahalılığına karşı bildiriler dağıtarak eylem düzenledi. Eyleme çok sayıda vatandaşın katıldığı görüldü. Esat caddesinde yürüyüşe katılanlar ‘AKP istifa' sloganları attı. Yürüyüşe tedbir amaçlı güvenlik güçleri gönderildi.

TAKSİM’DE EYLEM

İstanbul Taksim'de yaşanan hareketliliğin üzerine güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi. Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı. Bunun üzerine bir grup eylemci ara sokaklarda toplanarak ‘Hükümet istifa' sloganları attı.



İSTANBUL’DAKİ EYLEMDE POLİS MÜDAHALESİ

İstanbul'un Şişli ilçesi Kurtuluş semtinde bir grup, ellerinde dövizler ve ekmeklerle sokağa çıkıp hayat pahalılığını ve ekonomik krizi protesto etti. ‘Hükümet istifa’ sloganları atan eylemcilere polis tarafından müdahale edildi. Sokakta geçişi engellenen eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı. İstanbul’un çeşitli noktalarında sokağa çıkarak hayat pahalılığı eylemleri düzenleyenlerin olduğu öğrenildi.

ODTÜ’LÜ ÖĞRENCİLERDEN YÜRÜYÜŞ

ODTÜ'lü öğrenciler ise döviz kurlarındaki artışın gençlerin ceplerini boşaltmaya devam ettiğini belirterek, ekonomik gidişatı protesto etmek amacıyla saat 20.30'da kampüs içinde toplanma kararı aldı. Yürüyüş düzenleyen ODTÜ öğrencileri, “Hükümet istifa” sloganları attı.

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