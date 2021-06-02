İstanbul’da CHP’nin 39 ilçe başkanı Atatürk’e lanet okuyan imama suç duyurusunda bulundu

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Üsküdar Yıldırım Bayezid Camii eski imam-hatibi Mustafa Demirkan'ın Ayasofya Camii’nde gerçekleştirilen “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına lanet okuduğu sözlerine 39 ilçe başkanıyla suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla 31.05.2021 Pazartesi gününden itibaren bu hafta boyunca 39 ilçe başkanı tarafından suç duyurusunda bulunulduğu, suç duyurularının devam etmekte olduğu bildirildi.

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