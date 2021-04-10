İtfaiye öncü aracı olarak alındı, makam aracı oldu

Çayeli Belediyesi’nin MHP’li Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından hibe yoluyla alınan itfaiye öncü aracını kameralar karşısında tanıtarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Tartışma yaratan itfaiye öncü aracını için Başkan Çiftçi açıklama yaptı. Aracın değerinin 750 bin lira olduğunu belirten Çiftçi, vergilerini ödemedikleri için 280 bin lira aldıklarını açıkladı.

YAZILAR SÖKÜLDÜ

İtfaiye teşkilatı hizmetlerinde kullanılmak üzere 750 bin liraya değerindeki otomobilin ön kaputunda ve yan taraflarındaki ‘İtfaiye öncü aracı’ yazıları sökülerek, temsil ve ağırlama hizmetlerinde kullanmaya hazır hale getirildi.

Makam aracı olmadığını söyleyen Başkan Çiftçi, 2 yıldır şantiye şefinin otomobilini kullandığını belirterek, “Belediyemizin borç yükü varken, öz bütçesini bu işlere harcamak istemedik. Belediyemize, devletimizin gönderdiği 750 bin lira hibe para ile ekskavatör ve itfaiye öncü aracı aldık. İtfaiye öncü aracını da belediyenin kamu hizmetlerini görecek makam aracı olarak kullanmak amacıyla temin ettik” dedi.

VERGİ VERMEMEK İÇİN İTFAİYE ÖNCÜ ARACI DİYE ALINMIŞ

Cumhurbaşkanlığı tarafından hibe edilen parayla alınan aracın itfaiye öncü aracına benzemediğini dile getiren Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

* Belediyemizin ihtiyacı olan bir araç. ‘750 bin liralık aracı 280 bin liraya aldınız, vergi mi kaçırdınız?' gibi şeyler söyleniyor. Devlet bize 750 bin lira hibe para gönderiyor, 280 bin liralık aracın geri kalan 500 bin lirasını vergi olarak iade etmenin çok da bir mantığı yok.

* ‘İtfaiye öncü aracı’ adı altında vergisiz alabilme şansımız var, biz de bunu kullandık. Burada illegal bir durum yok. Muayeneden geçerken üzerinde o yazıların da olması gereken araç, temsil ve ağırlamada kullanılacak.

* Burada asıl olan belediyeye, kamuya ait malın kişisel işlerimizde kullanılmamasıdır. Benim ailemin, çocuklarımın ya da kendimin özel işlerinde bu aracı kullanmamam önemlidir.