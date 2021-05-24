İYİ Partili Cesur’dan Derya Yanık’a ‘tolere edilebilir’ tepkisi

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, yaptığı yazılı basın açıklamasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Ocak-Mart arasında aile içi şiddette kaydedilen yüzde 13'lük artış için ‘tolere edilebilir bir artış’ açıklamasına karşı tepkisini dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu'ndaki sunumunda pandemi döneminde kadına yönelik şiddet olaylarındaki artışa ilişkin ‘tolere edilebilir’ sözlerine İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'dan cevap geldi.

İYİ Partili Cesur, Bakan Derya Yanık'a “Yıllar içinde sizin bir parçası olduğunuz iktidarın aile yapımızı nasıl bozduğunu, kadına nasıl zarar verdiğini ‘tolere edilebilir, stres' falan diyerek saklayamazsınız” diye tepki gösterdi.

“GAFLETTE BULUNDU”

Cesur açıklamasında şunları söyledi:

* Taze bakan Derya Yanık, mecliste kadına şiddetin engellenmesi için kurulan komisyonda yaptığı sunumda, Ocak-Mart arasında aile içi şiddette kaydedilen yüzde 13'lük artış için ‘tolere edilebilir bir artış' deme gafletinde bulundu.

* Tepkiler üzerine de ‘istatistik olarak söyledim, art niyet aramayın' dedi. İstatistik bilimi yüzde 5'lik sapmaları kabul edebilir sayın bakan, yüzde 13'ü değil! Bu yaklaşım, ‘3 bin kadın daha şiddet görmüş, oransal olarak 100 kadın şiddet görüyorken 113 kadın şiddet görmüş, ne olacak canım' yaklaşımıdır.

* Asıl daha çarpıcı olanı, sayın bakanın Ocak-Ağustos arasında gerçekleşen yüzde 47'lik aile içi şiddet artışı için ‘pandemiyle gelen şaşkınlık, hayata tutunma çabası, stres' diye açıklaması ve şiddeti uygulayan erkekleri mazur göstermesi.

“BİRİLERİNİ SUÇLAMADAN ÖNCE SAYGI DUYACAKSINIZ”

“İnsan şaşırınca karısını dövmez, hayata tutunmak için kızını dövmez, öldürmez sayın bakan” diye seslenen Cesur açıklamasına şöyle devam etti:

* Yıllar içinde sizin bir parçası olduğunuz iktidarın aile yapımızı nasıl bozduğunu, kadına nasıl zarar verdiğini ‘tolere edilebilir, stres' falan diyerek saklayamazsınız! 2008 yılında 80 olan kadın cinayetlerinin günümüzde nasıl 400'lere çıktığını da yine son 1 yıldır süren pandemi ile açıklayamazsınız.

* Bir de çıkmış ‘Milletvekilleri o anda bir şey demedi, beni eleştirenler art niyetlidir' diyorsunuz ya, size göre zaten basın konuşmasın, sivil toplum konuşmasın, vatandaş konuşmasın, hakkını aramasın.

* Aileden ve kadından sorumlu çok önemli bir bakanlığın koltuğundaysanız size söylenenlere, birilerini suçlamadan önce saygı duyacaksınız.