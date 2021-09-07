Kadınlara ‘it’ diyen müdür ortaokula yönetici oldu!

Kadınlara ağır hakaret içeren bir tweet paylaşan ve büyük tepki alan Salih Orçan, görevden alınarak eski yerine gönderildi. Ancak iki ay sonra yine İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından Atatürk Ortaokulu’na Müdür Başyardımcısı olarak atandı.

Mehmet SERBES

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Salih Orçan, Torun-Kastal Ortaokulu Müdürü iken tartıştığı bir kadın öğretmen nedeni ile görevden alınarak Karayolları Bakımevi Ortaokulu'na öğretmen oldu. Kısa bir süre sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Türkmen tarafından Kahramanmaraş'ta Şehit Yasin Höbek Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'na Müdür olarak görevlendirildi. Orçan, sosyal medyadan, “Bir öğrencim beni aradı, ‘Hocam ben evlenmek istiyorum, çalışan bir bayan mı alayım, çalışmayan mı?' diye sordu, ben de ‘Oğlum nasılsa kapına bir it alacaksın, almışken çalışan bir it al' dedim.” şeklinde kadınlara ağır hakaret içeren bir tweet paylaştı. Büyük tepki alan Orçan, görevden alınarak eski yerine gönderildi. Ancak iki ay sonra yine İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından Atatürk Ortaokulu'na Müdür Başyardımcısı olarak atandı.

CHP'li vekil Sevda Erdan Kılıç, konuyu Meclis'e taşıdı. Kılıç şöyle dedi: “Bu şahıs, 3 ay sonra adeta ödüllendirilerek Andırın İlçesi'nin en gözde okulu olan Atatürk Ortaokulu'na müdür yardımcısı olarak atanıyor. Orta çağ zihniyetinde bir okul müdürünün öğrencilerine, eğitim camiasına verebilecek hiçbir şeyi olamaz. Bu işin takipçisi olacağız.”

Veliler isyan etti: Görevden alınsın

Atama, ilçe milli eğitim camiasında ve veliler arasında da büyük tepki topladı. Vatandaşlar, “Kadınlara it diye hitap eden bir okul müdüründen çocuklarımızı teslim ettiğimiz eğitimden hangi yönde başarı bekliyorsunuz, bu müdürü adeta ödüllendirerek diyet mi ödüyorsunuz. Müdür hemen görevden alınmalı” diyerek isyan etti.