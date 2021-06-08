Kadınlardan İstanbul Sözleşmesi çağrısı: 1 Temmuz dönüm noktası

İstanbul Sözleşmesi adıyla bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin, 19 Mart 2021 tarihinde sabaha karşı yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlülükten çıkacağı açıklanmıştı.

Kararın yayımlandığı andan itibaren kadınlar sokaklara döküldü, ‘İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz' mesajı verdi. Düzenlenen eylemlerde birçok kadın gözaltına alındı. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden resmi olarak çıkmasına günler kala sivil toplum kuruluşları “#1TemmuzDönümNoktası”, “#İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz”, “#SenDeHareketeGeç” etiketlerinde sosyal medyada kampanya başlattı.

“DANIŞTAY YÜRÜTMEYİ DURDURMA İÇİN NEYİ BEKLİYOR?”

Eşitlik İçin Kadın Platformu, “1 Temmuz dönüm noktası” diyerek toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulundu. Platformdan yapılan açıklamada, “Şu andan başlayarak 1 Temmuz'a kadar, toplumun her kesimini İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmaya, demokratik ve yaratıcı bir yöntem, söylem, eylemlilik sürecine, birlikte değiştirmeye çağırıyoruz. Aksi takdirde kaybedeceklerimiz İstanbul Sözleşmesi'yle sınırlı kalmayacak!” denildi. Bu karara karşı kadın örgütlerinin açtığı birçok davayı hatırlatan platform, “Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermek için ne bekliyor?” diye sordu.

Platform, “Her gün en az 3 kadın erkekler tarafından öldürülürken; kadınlar toplum yaşamından soyutlanırken-yoksullaşır ve ev içi işlere mahkûm edilirken; çocuk istismarcıları için af girişimleri gündemdeyken; şu andan başlayarak 1 Temmuz'a kadar, toplumun her kesiminin bu hukuksuz gidişe itirazını yükseltmesini, tek kişi kararının geri alınması için hükümete çağrı yapmasını, Sözleşme 'de kalma ve etkin uygulama talep ve kararlılığını dile getirmesini talep ediyoruz” çağrısında bulundu.

“HUKUK DIŞI KARAR 1 TEMMUZ’DA KESİNLEŞECEK”

Başlatılan kampanyaya kadın sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, “1 Temmuz'a kadar, toplumun her kesimini İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmaya, demokratik/yaratıcı bir eylemlilik için çağırıyoruz” dedi.

Rosa Kadın Derneği, “Biz kadınlar ve LGBTİ+'lar, hep birlikte sislerin içinde kaybolmadan, sizi de demokratik ve yaratıcı bir yöntem, söylem ve eylemlilik sürecine, İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmaya, birlikte değiştirmeye çağırıyoruz” mesajı paylaştı.

Dayanışmanın Kadın Hâli Derneği (DAKAH-DER), “Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin hukuk dışı karar, 1 Temmuz itibariyle kesinleşecek. Böylece devlet, kadına karşı şiddeti önleme görevinden vazgeçme kararını tescillemiş olacak” dedi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, “İstanbul Sözleşmesi’nden imza çekerek yaratılan yok hükmünde tavır nedeniyle katledilen kadınları ve bu çekilmenin yaratacağı mağduriyet ve acıları konuşuyor olmak çok acı. Kadınlar iktidarı affetmeyecek. Hayatlarımızı çaldınız” mesajına yer verdi.

İSTANBUL’DA BÜYÜK MİTİNG HAZIRLIĞI

İstanbul’da Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ise büyük miting hazırlığına başladı. 19 Haziran’da İstanbul’da Türkiye’nin birçok ilinden geniş katılımlı “İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz” eylemi düzenleneceği açıklandı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun konuyla ilgili bilgilendirmesinde şu ifadeler kullanıldı:

“İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın çekilmesi kararının ardından bir de bu kararı meşrulaştırmaya çalıştıklarını gördük. Bir ayda 25 kadın öldürülüyor diye İçişleri Bakanı bununla övünmeye kalktı. Bu ülkenin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı pandemide artan kadına şiddet ‘tolere edilebilir' diye bir açıklamaya yapmaya kalktı.

Kadınlar her gün kendi hayatlarına karar vermek için öldürülüyor. Defalarca kez şikayetçi olup, “Beni ölünce mi koruyacaksınız?” diyen Ayşe Tuba Aslan’ın faili için haksız tahrik indirimi istenebiliyor. Hukuksuzluğa ses çıkaranlar yargılanmaya çalışılırken, failler tutuksuz yargılanıyor.

Tüm toplum için yasaların uygulanması ne kadar önemli değil mi? Hele kadınlar için. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması kadınlar için su kadar hava kadar gerekli. Kadınları yaşatacak olan, şüpheli kadın ölümlerinde gerçeği açığa çıkaracak olan; kadınların ve LGBTİQ+'ların şiddetten uzak, eşit ve özgür yaşamasını sağlayacak olan İstanbul Sözleşmesi'dir. Her türlü ayrımcılığı, her türlü kadın düşmanı açıklamaları, söylemleri engelleyecek olan; toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak olan İstanbul Sözleşmesi'dir.

Kadın cinayetlerini durdurma mücadelemiz sayesinde İçişleri Bakanlığı artık bizimle yarışırcasına kadın cinayetleri verilerini açıklamak durumunda kalıyor. Her ne kadar İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı verilse de Cumhurbaşkanı da, bakanlar da 6284'ün ne kadar önemli olduğunu her seferinde vurguluyor.

Toplum her bir hukuksuz adıma karşı topyekun bir karşı duruş sergiliyor, hukuksuz kararları boşa düşürüyor. Anayasasına her yerde sahip çıkarak geri adım attırabiliyor. Sözleşmesine sahip çıkıyor. Bunların hepsini mücadelemizle başardık.

Umutsuzluk anlatmak isteyenlere karşı en büyük cevabımız kazanımlarımız ve mücadelemiz. Şimdi de mücadelemizle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını geri çektireceğiz.

19 Haziran'daki Türkiye'nin dört bir yanından katılımla İstanbul'da gerçekleşecek olan ‘İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz' mitinginde, tüm il meclislerimizle, ilçe meclislerimizle, mücadele alan örgütlerimizle birlikte “Anayasayı, yasayı, sözleşmeyi uygula” diyerek Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri kortejinde buluşuyoruz.”

MAFYA-DEVLET İLİŞKİLERİ İDDİALARINI SOKAĞA TAŞIDILAR



Sokaklarda da eylem düzenleyen kadınlar pankartlarla yürüyüşler düzenleyip sloganlar attı. Ankara'daki eylemde kadınlar, mafya-siyaset ilişkisi iddialarını da gündeme getirerek “Mafya-devletin faili meçhulleri olmayacağız” pankartı açıp, “Yaşamlarımıza, bedenimize, emeğimize saldıran erkek-mafya iktidarınıza karşı sokaktayız, yaşamı durduruyoruz” sloganları attı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ EYLEMLERİNE YARGILAMALAR DEVAM EDİYOR



Ankara Kadın Platformu‘nun, geçtiğimiz yıl İstanbul Sözleşmesi için yapılan eylemine katılan 33 kadın hakkında açılan dava öncesi 7 Haziran tarihinde Ankara Adliyesi önünde gerçekleştirilmek istenen basın açıklamasına polis müdahalede bulundu. Birçok kadın gözaltına alındı. Kadınlar hakkında “2911 sayılı gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet” gerekçesiyle işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Yargılanan 33 kadın, duruşma öncesi avukat ve arkadaşlarının polis şiddetine maruz kalmasını protesto ederek, savunma yapmadı. Duruşma 26 Kasım'a ertelendi.