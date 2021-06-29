Kalamış Yat Limanı Özeleştirme ihalesinde Kadıköy Belediyesi, ihale dışı bırakıldı

Özelleştirme İdaresi, 7 Temmuz'da Kadıköy'deki Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıllık işletme hakkını vermek üzere özelleştirme ihalesine çıkacağını duyurmuştu.

Kalamış Yelken Kulübü'nün de içine alan marina için verilen özelleştirme kararı kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kimsenin “çökmemesi” için bu alanlara Kadıköy Belediyesi olarak talip olduklarını açıklamıştı.

BANKA İLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Bir kamu kurumu olarak marinanın işletmesinin kendilerine verilmesi için Özelleştirme İdaresi'ne yaptığı başvurudan sonuç alamayan Kadıköy Belediyesi, ihaleye girme kararı almıştı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı geçtiğimiz günlerde SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada ihaleye girmek için gereken 30 milyon liralık teminat mektubunu almak üzere bir banka ile sözleşme imzaladıklarını duyurmuştu. İhale hazırlıklarına başlayan Kadıköy Belediyesinin ihale dışı bırakıldığı öğrenildi.

“İHALE DIŞI BIRAKILDIK”

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı “Haklı mücadelemizin sonuna kadar savunucusu olacağız. Kalamış ihalesine halkın temsilcisi olarak yaptığımız başvurunun, ihale dışı bırakıldığını öğrendik. Tüm Kadıköylüleri yuvalarına sahip çıkmaya davet ediyorum.Çünkü Kalamış'ın geleceği #BizimleGüzel” paylaşımında bulundu.

“TEKLİF VERMEMİZ BİLE ENGELLENDİ”

Odabaşı Kadıköylülere seslendiği videoda süreci anlatarak “Geçtiğimiz günlerde Kalamış sahilinin özelleştirilmesine itiraz ederek Kalamış sahil bizimdir dedik, halkındır dedik. Kalamış bizimle güzel dedik. Belediye olarak Kadıköylülerin hakkını korumak bizim görevimiz. Üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya her zaman hazırız. Bu nedenle ihaleye girmek istedik. Sizlerin desteğiyle de bu kampanyamız hızla ses getirdi. Fakat bugün öğrendik ki halkın hakkını umursamayanlar bizi ihale dışı bırakma kararı almış. Teklif vermemizi bile engelliyorlar. Çünkü sizin sesinizden korktular. Çünkü bizlerin haklı mücadelesinden korktular. Kamu faydası gözeten bir projede kamu neden istenmez? Halkın seçilmiş temsilcisi neden istenmez? Bu proje şimdiden niyetini gösterdi. Ama bizim mücadelemiz elbette burada bitmeyecek” dedi.

“SAHİLİMİZE ÇÖKMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

İhaleye girecek firmalara da seslenen Odabaşı “Halka rağmen halkın faydasını gözetmeyen bir projeye izin vermeyeceğiz. Biz sonuna kadar haklı mücadelemizi duyurmaya devam edeceğiz. Sahilimize çökmelerine izin vermeyeceğiz. Çünkü Kalamış bizimle güzel” diye konuştu.

İBB DE DAHA ÖNCE İHALE DIŞI BIRAKILMIŞTI

İBB de TCDD'nin Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait yaklaşık 29 bin metrekarelik atıl halde bulunan depo alanlarını kiralamak amacıyla 4 Ekim 2019'da açtığı ihaleden hukuksuz şekilde elenmişti. Daha sonra İBB'nin açtığı dava üzerine ihale iptal edilmişti.

2011 YILINDAN BERİ ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA

2011 yılından beri özelleştirme kapsamında olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, 103 bin metrekarelik alanda 1985 yılında Kadıköy Belediyesi tarafından inşa edildi. 1988 yılında açılan marina özel bir şirket tarafından işletiliyordu.

1992 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Kadıköy Belediyesi’ne 1985 yılında verdiği tahsisi kaldırdı. Marina 2011 yılında özelleştirme kapsamına alındı. Mahkemelik olan imar planı değişiklikleri ile yat limanının büyütülüp, otel ve yeni ticari alanlar yapılmasının önü açıldı.

Marinaya 40-50 bin metrekare yeni inşaat alanı içeren imar planlarına açılan davaların bir kısmı hala sürüyor. Son olarak da marina içinde Kalamış Yelken Kulübü'ne tahsis edilen 3 bin 100 metrekarelik alan özelleştirme kapsamına alınmıştı.