Kaldırılan 128 milyar dolar afişi tüm Türkiye’de asılacak

Bursa’nın Mudanya ilçesinde CHP’nin reklam panolarına verdiği “128 milyar dolar nerede?” afişlerinin toplatılması ve arkasından savcılıkça “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatılması tüm Türkiye'de tepki çekti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı “128 milyar dolar nerede” paylaşımıyla 128 milyar dolarlık Merkez Bankası’nın döviz rezervini yeniden sormasının ardından çok sayıda vatandaş Kılıçdaroğlu’na destek verdi. Kısa sürede #128MilyarDolarNerede etiketi TT oldu. Sosyal mecra platformlarındaki paylaşımlar sürerken, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla, bugünden başlayarak Türkiye genelinde CHP’li belediyelerde pankart ve billboardlara “128 milyar dolar nerede” sorusunun asılacağı bildirildi.

VATANDAŞ DEPREM VERGİSİ, ŞEHİT AİLELERİ İÇİN TOPLANAN PARALARI DA SORDU

“128 milyar dolar nerede?” sorusu vatandaşlara, geçmişte toplanan paraları da hatırlattı. Twitter'de “150 milyar TL deprem vergisi nerede? Şehit aileleri için toplanan 500 milyon TL nerede? IBAN’a yatırılan 2.2 milyar lira nerede?” soruları da paylaşılmaya başlandı.

“SAVCI KİMİN İÇ ETTİĞİNİ ANLAMIŞ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Onursal Adıgüzel'de afişlerle ilgili olarak Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması açılmasına “Partimizin ‘128 milyar dolar nerede?’ afişine Tayyip Erdoğan’a hakaret gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Biz isim de vermemiştik ama savcı 128 milyar doları kimin iç ettiğini anlamış olacak ki Erdoğan'a hakaret olarak değerlendirmiş. Bir daha soralım #128MilyarDolarNerede?” paylaşımı ile tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

CHP Mudanya İlçe Başkanlığı 9 Nisan Cuma günü sabah saatlerinde kiraladığı 6 billboarda “128 milyar dolar nerede” afişlerini astırdı. Afişler saat 19.00'da polis ekipleri tarafından söküldü. Afişlerin toplatılma nedenini öğrenmek isteyen Bursa CHP Milletvekilleri Lale Karabıyık, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yüksel Özkan ile Erkan Aydın Mudanya Emniyet Müdürlüğüne giderek, afişlerin neden kaldırıldığını sordu. Emniyet yetkilileri nöbetçi savcı Muhammet Bozkurt'un yazılı talimatıyla kaldırıldığını bildirdi. Karara itiraz etmek için Mudanya Adliyesi’ne giden vekiller burada nöbetçi muhatap bulamadı.