Kanal İstanbul iddiası: Bürokratlar imza atmıyor, süreç kilitlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın projesi" Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak Yenişehir için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan tapu sürecinin; bürokratlar imza atmadığı için kilitlendiği iddia ediliyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yıllardır tartışmaların odağında olan Kanal İstanbul projesinin, 2011 yılında bir seçim vaadi olarak gündeme gelmesinin üzerinden 10 yıl geçti. Yapım ihalesi hala gerçekleştirilmeyen imar planı süreci de tamamlanamayan proje, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 yerel seçimlerini kazanmasının ardından tekrar gündem oldu. İmamoğlu, Kanal İstanbul'a karşı hukuki mücadele başlatarak İBB'nin daha önce imza attığı projeye ilişkin protokolden de çekildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da son dönemde yaptığı açıklamalarda Kanal İstanbul Projesi'nin yapılmayacağını belirterek müteahhitleri, kredi verecek bankaları, projenin altına imza bürokratları sık sık uyardı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de uluslararası hukuktaki “tiksindirici borç” kavramına atıf yaparak projeye dahil olmak isteyenlere iktidara geldiklerinde bu borç için hiçbir ödeme yapmayacakları mesajını iletmişti.

TAPU SÜRECİ KİLİTLENDİ

Kulislerde, bu açıklamaların bürokratlar üzerinde etkili olduğu ve şu an Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kanalın çevresine kurulacak Yenişehir için başlattığı tapu süreciyle ilgili işlemlere bürokratların imza atmadığı, çalışmaların kilitlendiği konuşuluyor.

GÖREVDEN ALMALAR BAŞLAYACAK İDDİASI

Kasım ayında bakanlık tarafından imar çalışmalarının 3 ay içinde tamamlanacağı yönünde kamuoyuna yapılan açıklamaların süreci tıkayan bürokratlara uyarı niteliği taşıdığı da kulislerden gelen bilgiler arasında. Bu nedenle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Emlak Konut'un bürokrat kadrolarında büyük bir değişim yaşanacağı, görevden almaların başlayacağı iddia ediliyor.

TAPU YOK, İNŞAATLAR BAŞLAYAMADI

TOKİ, imar uygulamalarının tamamlanmasını beklemeden ekim ve kasım aylarında Yenişehir kapsamında Arnavutköy'de inşa edilecek toplam 2 bin 431 konut için etaplar 6 ayrı ihale düzenlemişti. TOKİ'nin tapular çıkmadan ihaleye çıkması nedeniyle yer teslimi yapılamadığından inşaatların başlayamadığı da öne sürülüyor.

İlginizi Çekebilir Kanal İstanbul'un imar planlarında ayrımcılık: İBB ve CHP'li belediyelerin arazilerine düşük imar verilecek