Kanal İstanbul’da dikkat çeken değişiklik! Bazı planlar iptal edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tartışmalı proje Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak “Yenişehir” için İBB tarafından 2009 yılında onaylanan İstanbul’un anayasası 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı'nı delerek hazırladığı “Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı” plan değişikliğini, ikinci kez revize etti.

Son olarak 22 Haziran 2020 tarihinde onaylanıp itirazlar için askıya çıkarılan Yenişehir'e ilişkin ” Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı” tekrar değiştirildi ve 22 Mart 2021 günü askıya çıkarıldı. Yapılan değişiklik ile plandaki “teknoloji geliştirme alanı” ile “fuar ve kongre alanı”na ilişkin düzenlemeler iptal edildi.

TEKNOPARKLAR, TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ KURULACAKTI

Planlama alanının kuzeyinde Kanal İstanbul ile İstanbul Havalimanı arasında lojistik desteğin de sağlanabileceği bölge, “teknoloji geliştirme bölgesi” olarak planlanmıştı. Plandaki “Bu bölge Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak kurumlara önerilebilecek alandır. Söz konusu bölge, Teknoloji Geliştirme Bölgesi statüsü kazanana kadar bu alanlarda bilişim ve ileri teknolojilerin geliştirildiği ve kullanıldığı tesisler, teknoparklar, üniversiteler, ileri teknoloji enstitüleri, AR-GE birimleri vb. yer alabilecektir. Karma kullanımlar, spor, rekreasyon ve diğer sosyal donatı alanları yer alabilir” hükmü iptal edildi.

FUAR VE KONGRE MERKEZİ DE İPTAL

Planlama alanının kuzeyinde havalimanı komşuluğunda yer alan turizm bölgesinde yapılması planlanan kongre ve fuar merkezinden de vazgeçildi. Planda, üniversite ve teknoloji geliştirme alanları ile koordineli çalışacak şekilde bir adet fuar ve festival alanı önerilmişti. Plandan “İstanbul'un bilgi üreten bir yapıya yöneltilmesi hedefi doğrultusunda üniversite-özel sektör işbirliğini arttırmak için önerilen teknoloji geliştirme bölgeleri kapsamında da ilgili sektörlere yönelik enstitü niteliğinde yüksek eğitim kurumları da yer alabilecektir” notu da çıkarıldı.

TAYAKADIN SINIRLARI İÇİNDEYDİ

Bakanlığı etaplar halinde askıya çıkarmaya başladığı alt ölçekli planlarda teknoloji ve fuar alanı için İstanbul Havalimanının yanında Tayakadın civarında yer ayrılmıştı. Yaklaşık 2.2 milyon metrekare alana teknoloji üssü kurulması hedefleniyordu. Fuar ve kongre turizmine hizmet verecek 1.4 milyon metrekarelik alan da havalimanı ve teknoloji geliştirme bölgesi ile ilişkili olacaktı.

PLANIN GEÇMİŞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul projesinin ÇED raporuna yönelik itiraz süreci devam ederken jet hızıyla kanalın çevresine kurulacak “Yenişehir” için 23 Aralık 2019’da “Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” değişikliğini onaylayarak askıya çıkarmıştı. Yapılan itirazlar üzerine 22 Haziran 2020'de plan revize edilmişti. Haziran ayında yapılan değişiklik ile yaklaşık 37 bin hektarlık alanı kapsayan Yenişehir'in tüm imar uygulamaları için resmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili kılınmıştı. Kanal İstanbul ile ilişkilendirilerek geliştirilecek projeler için “özel proje alanı” düzenlemesi yapılmıştı.

İlginizi Çekebilir CHP'li Gürsel Tekin'den iktidara Kanal İstanbul çağrısı