“Karadeniz’deki vaka artışının nedeni kongreler ve iller arası seyahatler”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan Türkiye haritasında yer alan verilere göre 14-21 Şubat tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarında, Ordu (228,40), Giresun (217,51), Trabzon (207,54), Samsun (202,94) ve Rize (200,08) geçen hafta olduğu gibi bu hafta da ilk sırada yer aldı. Doğu Karadeniz’in özellikle sahil kesiminde ki 5 kentinde yaşanan vaka artış sayısı, uygulanan kısıtlamaların da arttırılmasına neden olacağı belirtildi.

KONGRELER VE SEYAHATLER ETKİLEDİ

Samsun Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun, 100 binlik verilere göre Karadeniz illerinin kendilerinden 5-10 kat daha kalabalık olan büyük şehirleri geride bıraktıklarını belirterek, “Bu bölgede bir sorun olduğu ortada. Bu rakamlara göre günlük vaka sayısı 300-350’ye geliyor” dedi.

Furtun, “Türkiye geneline bakılınca Karadeniz’de bir artış var. Vaka sayısı düşerken şaşırtıcı bir artış yaşanıyor. Son dönemde bu illerde insan hareketliliği çok fazla. Özellikle dikkat edersek, ilk beş içinde olan bu illerden üçünde kalabalık parti kongreleri yapıldı. Bu kongrelere çevre illerden gidenler de oldu. Bu büyük bir etken. Yasaklardan önce insanlar köylere yaylalara kaçıyor. Orada bir araya geliyorlar. İl ve ilçeler biri birlerine çok yakın olduğu için seyahat eden vatandaş sayısı da arttı. Hepsi bir araya gelince ortaya bu sonuç çıktı” diye konuştu.

Funda Furtun, yaşanan artışların bir diğer nedeninin de mutasyona uğrayan virüsün olduğunu kaydetti.

15 GÜN TAM KAPANMA OLABİLİR

İdarecilerin artık bölgesel kararlar alabildiğini hatırlatan Furtun, “Öncelikle iller arası seyahat kısıtlanmalı ve sokağa çıkma yasaklarının uzatılması gerekiyor. Bu da çözüm olmaz ise 15 gün tam kapama uygulanabilir. Okulların böyle bir ortamda açılması da doğru değil. Bu vaka sayısını daha da arttırabilir” şeklinde konuştu.

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