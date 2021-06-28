Karakoldaki ölümde yeni görüntüler ortaya çıktı

Özel bir güvenlik şirketinde yönetici olarak çalışan Birol Yıldırım, 5 Haziran gecesi mesai arkadaşı Barış Uysal'ın, oğlu ile birlikte bir kavgaya karıştığını ve gözaltına alındığını öğrenmiş, Uysal'ın akıbetini öğrenmek için Esenyurt Polis Karakolu’na giden Yıldırım'ın ölüm haberi birkaç saat sonra ailesine ulaşmıştı.

Emniyetten yapılan ilk açıklamada, Yıldırım'ın beklediği sırada fenalaştığı ve kalp krizi sonucu öldüğü söylenmişti.

Ancak, Yıldırım ile birlikte mutfakta tutulan Barış Uysal ile oğlu Alihan Uysal'ın anlattıklarına göre, polis memurları tarafından darp edilmişti.

YAKA PAÇA İÇERİ SOKULUYOR

Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülere göre saat 23:00 sıralarında karakola gittiği anlaşılan Birol Yıldırım’ın, bekleme salonunun giriş kapısında bir polis memuru ile konuştuğu görülüyor.

Karakolun ön nizamiye görüntülerinde saat 23:23 sıralarında Yıldırım'ın kalabalık bir polis grubu arasında olduğu ve memurlar tarafından itilerek dışarıya çıkarıldığı fark ediliyor. Tam kapıdan çıkmak üzereyken ise polislerin kol ve ensesinden tutup, belinden kavrayarak bu kez zorla karakola geri soktuğu kayıtlara yansıyor.

POLİS ELİNE BUZ KOYUYOR

Görüntülerde saat 00:02'de eline buz koyan genç polis memuru dikkat çekiyor. Eline buz koyan memurun, elini yumruk yaparak başka bir arkadaşına gösterdiği, arkadaşının ise aç kapa işareti yaptığı görülüyor.

KAMERA OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİYOR

Görüntülerde, Yıldırım'ın tutulduğu mutfağın kapısının önünde saatler 01:01'i gösterdiği sırada çok sayıda polis memurunun olduğu ve içeri girip çıktıkları görülmekte.

Aynı görüntüde sivil giyimli birinin, kapıyı açarak içeri doğru baktığı, ardından kameranın görmediği koridora geçtiği ve bir yandan bilgi alıp bir yandan telefonuna baktığı görülüyor.

AİLE ADALET İSTİYOR

Ölümün karakoldaki darp ve kötü muamele yüzünden yaşandığını belirten Yıldırım ailesi, sorumluların belirlenerek adalet önünde hesap vermesini istiyor.

Olayla ilgili soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Savcılık, şu ana kadar ilgili bütün polis ve bekçilerin ifadesine başvurulduğunu duyururken, sorumlu polislerin açığa alınıp alınmadıkları, mahkemeye sevk edilip edilmedikleri konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.