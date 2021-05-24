Kayıp telefondan DNA’ya ulaşıldı, cinayetin failleri ortaya çıktı

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ile Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri faili meçhul olarak kalan Pınar Kaynak cinayetini çözmek için özel birim kurdu ve her bir ayrıntıyı ile tek tek incelerken Kaynak'a ait cep telefonunun kayıp olduğunu tespit etti.

KAYIP TELEFONDAN SİNYAL VERDİ

Cep telefonun sinyallerinden yola çıkan Jandarma ekipleri, Mustafa G.’ye ait olan hattın kayıp telefondan sinyal verdiğini belirledi. Bunu üzerine hareket eden Jandarma ekipleri, Kocaeli'nde bulunan Mustafa G'yi gözaltına alarak Trabzon'a getirdi.

Buradaki ifadesinde Mustafa G'nin cep telefonunu Pazarkapı'da bir yerden aldığını ve İstanbul'da sattığını öne sürdü. Jandarma da DNA'sı için kendisinden kan alınan Mustafa G.'nin sonuçları Ankara Jandarma Kriminal Komutanlığa gönderdi. Burada yapılan eşleşmede Pınar Kaynak'ın üzerinden alınan sperm örneğiyle uyuştuğu tespit edildi.

TORNAVİDADA KAN İZİ BULUNDU

Yeninden sorgulanan Mustafa G. bu durum üzerine kendisinin Pınar Kaynak ile ilişkiye girdiğini ama öldürmediğini öne sürdü. Mustafa G. ifadesinde “N.P. isimli arkadaşımın evinde otururken akşam markete arkadaşıma ait minibüs ile gittik. Geri dönerken, Pınar Kaynak'ı gördük arabaya aldık” bilgisini verdi.

İfadenin ardından N. P.'nin evinde ve arabasında arama yapıldı. Pınar Kaynak'ın göğüs kısmında tornavida ile zorlandığını daha önceden tespit eden ekipler, N.P.'nin evinde buldukları bir adet tornavida üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede ise tornavida da kan izleri tespit etti. Tüm bunların ardından gözaltına alınarak adliyeye çıkartılan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)



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