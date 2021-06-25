Kılıçdaroğlu depremzedelerle bir araya geldi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de 30 Ekim 2020’de yaşanan 6.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle evleri yıkılan vatandaşlarla bir araya geldi.

“79 BİN KONUTUN YAPILMASI ÖNERİLİYOR”

Geçen sürede depremzedelerin taleplerinin bir kısmının karşılandığını, bir kısmının ise karşılanmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, her vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda oturmasının en büyük arzuları olduğunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Bunun için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya hazırız. Belediye başkanları bu konuda ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Biz parlamentoda sizin sizin sözcünüz oluyoruz, adımlar atmaya çalışıyoruz.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile milletvekili arkadaşlarımız sık sık görüşüyorlar. Toplu bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, o çerçevede de görüşmeler yapılıyor. 79 bin konutun yeniden yapılması gerekiyor, ağır hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı diye bir tanımlama yapılmış, toplam 79 bin konutun yapılması öneriliyor.

* Biz ağır hasarlılardan başlayarak konutların bir an önce yapılmasını, insanların güvenli evlerde oturmalarını istiyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A ÇAĞRI: ÖNÜNÜZE GELEN SÖZLEŞMEYİ İMZALAYIN

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak şunları söyledi:

* Keşke buraya iktidar sahipleri de gelseydi Tunç Beyin Dünya Bankası'ndan aldığı krediyi 2 aydır niye imzalamıyorlar onu sorabilseydik. Ben olayı bir siyasi malzeme yapmak için buna girmedim.

* Depremzedelerin sorununun çözülmesi bir siyasi olay değildir. Bu sorun iktidarıyla muhalefetiyle çözmemiz gereken bir sorundur. Eğer Erdoğan bu kararnameyi imzalarsa Tunç Başkan çok uygun şartlarda kredi alacak, o krediyi sizin için kullanacak, depreme dayanıklı konutlar yapacak, hatta bir adım daha atacak, inşaatı yaparken siz bir müteahhitle karşı karşıya kalmayacaksınız.

* Muhatap doğrudan doğruya Büyükşehir Belediye Başkanı olacak ve İzbeton aracılığıyla bu inşaatlar yapılacak müteahit karı da olmadığı için siz daha ucuz konutlara sahip olacaksınız. Çünkü burada yaşayan insanlar depremde mağdur oldular eğer bir sosyal devlet isek eğer mağdur olanın yanında isek biz bu uygun koşulları yaratmak zorundayız. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Ama dediğim gibi bunu bir siyasi çatışma konusu AK Parti-CHP çatışması olayı haline getirmek istemiyoruz.

* Arkadaşlar Dünya Bankası'ndan kredi buldu, bu krediyi imzala, inşaata başlayacağız. İnşaata başlamak için para lazım para da alındı, bulundu, imzalar atıldı, sözleşmeler yapıldı, 2 aydır bekliyor. Gidin AK Parti'nin İl Başkanı ile konuşun, ‘Arkadaş kendi genel başkanınıza söyleyin bu sözleşmeyi imzalasın.'

* Buradan da çağrı yapayım ben, Sayın Erdoğan'a çağrı yapıyorum; önünüze gelen sözleşmeyi imzalayın, depremzedeler bekliyor, imzaladığınız andan itibaren kısa süre içerisinde inşaatlar başlayacak ve insanlar depreme dayanıklı evlerde oturacaklar.

“MALİ KAYNAK YARATTIK 2 AYDIR SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ONAYINDA BEKLİYOR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise şöyle konuştu:

* Depremden sonra biz her vefat eden aileden bir kişiyi istihdam edelim demiştik. Yani onlar çok büyük acı yaşadılar ailelerinde ihtiyacı olan varsa istihdam edelim demiştik. Sonra Sayın Genel Başkanımız yaptığı ziyarette bana, ‘Başkan burada apartman görevlileri var, onlar hem evini hem işini kaybetti mutlaka onları da işe alacaksın' dedi. Bize talimat verdi ve biz Bayraklı’daki apartman görevlilerini işe aldık.

* Dünya Bankası'yla daha önceki gelişmeleri söylemiştim; 250 milyon dolarlık bir projeyle ilgili 30 yıl vadeli, 5 yıl ödemesiz bir krediyle ilgili çok yol aldık diye. 2 senede yapılacak kredi müzakerelerini 4,5 5 gibi bir sürede tamamladık ve bu rakamı da 330 milyon dolara çıkardık yani yaklaşık 7 ila 10 arasındaki konutu yapabilecek bir mali kaynak yarattık, 2 aydır Sayın Cumhurbaşkanımızın onayında bekliyor, lütfen bunun takipçisi hep beraber olalım. Bir an önce şu kaynağın aktarılması lazım ki bir an önce çalışmaya başlayalım.