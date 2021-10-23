Kılıçdaroğlu, Suriyelileri ülkelerine nasıl göndereceklerini 4 maddede açıkladı

Aydın’da konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “İktidar olduğumuzda en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine göndereceğiz” sözünü nasıl gerçekleştireceğini 4 maddede anlattı.

Latif SANSÜR

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları'nın Aydın Kuşadası'nda düzenlediği, “Kotalar Bize Dar, Hedefimiz İktidar” toplantısına katıldı.

“GENÇLERİN HAYALLERİ BİZİM HEDEFİMİZ OLACAK”

Parti örgütlerine seslenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:

*Bütün genç kardeşlerimin bunu unutmamasını isterim; onların hayalleri, bizim hedefimiz olacaktır. Biz onların hayallerini gerçekleştirmek için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz.

“KADINA UZANAN HER ELİN KARŞISINDA OLACAĞIZ”

*Kadına uzanan her elin beraber karşısında olacağız. İnsana şiddet uygulamak, hele hele kadına şiddet uygulamak…

*Takım elbise giyip hakimin karşısına çıktığı zaman ona indirim uygulamak… Kabul edilemez. İstanbul Sözleşmesi bu bağlamda da bizim için son derece değerlidir.

“ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALMAYACAĞIZ”

*Gittiğiniz yerlerde asgari ücretten şikayetler gelecektir, ‘Geçinemiyoruz' diyeceklerdir. Her yerde rahatlıkla şunu söyleyebilirsiniz: İktidar olduğumuzda asgari ücret üzerinden asla ve asla vergi almayacağız.

*Kaldıracağız vergiyi. Adı zaten asgari ücret. Nesini vergiliyorsun bunun? Vergileyeceksen 5'li çete orada, dolarlar orada, paralar orada, imkanlar orada. Adaleti yerine getireceksen vergile onları.

“CHP İKTİDARINDA MÜLAKAT TÜMÜYLE KALDIRILACAK”

*Anneler size gelecektir; ‘Kızım üniversiteyi bitirdi işsiz', ‘oğlum üniversiteyi bitirdi işsiz', ‘Nasıl iş bulacağız' diye. ‘Torpilimiz yok', ‘Gidip bir partiye kaydımızı yapalım ki torpilimiz olsun' veya ‘Gidelim Erdoğan'ın ve şürekasının kurduğu vakıflar var, oralara kaydımızı yaparsak oralardan torpille devlete bizi yerleştiriyorlar…'

*Şunu söyleyin: CHP iktidarında mülakat tümüyle kaldırılacak. KPSS'den kim alıyorsa aynen yerleşecek oraya. Yerel yönetim için de aynı kuralı getireceğiz.

“2 YIL İÇİNDE SURİYELİLERİ KENDİ ÜLKELERİNE GÖNDERECEĞİZ”

*Özellikle sınır boylarında, güneyde, Suriyelilerden şikayet ederler, Afganlardan şikayet ederler. Onların bir kabahati yok. Nokta. Onları buraya getirenlerin kabahati var. Biz ırkçılık yapmayız.

*Allah'ın yarattığı her insan bizim başımızın üzerindedir. Ama o insanları çok acımasız koşullarda, insani olmayan koşullarda emeklerinin sömürülmesine asla izin vermeyiz.

*Gittiğiniz her yerde ifade edin; iktidar olduğumuzda en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine göndereceğiz. Davulla zurnayla göndereceğiz.

DÖRT MADDEDE ANLATTI

*İstanbul'da Suriyelilerle konuştum. ‘Nasıl göndereceksiniz bizi?' Söyleyeyim, anlattım onlara da. Bir; İktidarımızda öyle düşmanca bir dış politika yok. Önce gideceğiz karşılıklı büyükelçiler açacağız.

*Suriye'de, Türkiye'de büyükelçilikler olacak. Yeter mi? Hayır. İki; Buradan gidecek olan Suriyelilerin evi yok, okulu yok, hastanesi yok, kreşi yok. Bunları yapacağız. Avrupa Birliği'nden sağlayacağımız fonlarla bunların tamamını yapacağız. Yolunu, okulunu, köprüsünü, kreşini, hastanesini, hepsini yapacağız. Yeter mi? Yine yetmez.

*Üç; Bunlar kendi ülkelerine gittiği zaman bunların can ve mal güvenliğini olması lazım, yeni bir saldırıya muhatap olmamaları lazım. Bunun da altyapısını oluşturacağız, sözleşmesini imzalayacağız.

*Dört; Bunların çalışması lazım. O zaman diyeceğiz ki bizim sanayicilere, iş dünyasına, ‘Gidin kardeşim Suriye'de bu bölgelerde fabrika kurun.' Eskiden fabrikalar vardı zaten. ‘Kurun, sizden vergi almayacağız.

*‘Tek şartımız var, kazandığınız parayı Türkiye'ye getirin. O kadar.' Emin olun kısa süre içinde fabrikalar kurulur bu teşvikle ve bu insanlar niye Türkiye'de asgari ücretin yarısına ve sefalet içinde çalışsın? Bunu anlattığım zaman Suriyeliler dediler ki, ‘Bunlar olursa zaten biz hiç burada kalmayız. Kendi toprağımıza gideriz.' Bizim çözümümüz insani bir çözümdür. Zorla yaka paça tutup da oraya göndermiyoruz.

*Onları ateşin içine de atmıyoruz. Herkesi insani koşullar altında kendi ülkesine gönderiyoruz. Bunu da gittiğiniz her yerde anlatın.

“6 AYDA TÜRKİYE'YE NEFES ALDIRACAĞIZ”

*Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye bütün sorunlarını çözebilir. Diyeceksiniz ki; ‘Hiç meraklanma, sorununu biliyorum, dertlerini de biliyorum ama az kaldı. Şu sandık gelecek, biz bu işleri çözeceğiz. 6 ayda Türkiye'ye nefes aldıracağız. ‘Oh be' diyecekler.

“DEVLETİ SOYULACAK ORGAN OLARAK GÖRÜYORLAR”

*3Y ile geldiler bunlar iktidara. ‘Yoksullukla mücadele edeceğiz' dediler. Milyonlar yoksul, derin yoksulluktan söz ediyoruz. ‘Yasaklarla mücadele edeceğiz' dediler. Gençler tweet atmaktan korkuyorlar, ‘Tweet atarsam başıma bir bela gelir mi?' diye. O gençler sandığa gittikleri zaman nasıl davranacaklarını çok iyi biliyorlar.

*Bizim iktidarımızda en rahat bizi eleştireceksiniz. Size bu özgürlüğü vereceğiz. ‘Yolsuzlukla mücadele edeceğiz' dediler. Bu iktidar, devleti soyulacak organ olarak görüyor. ‘Ne kadar soyarsam o kadar kardır' diyor.

*Öyle bir noktaya getirdiler ki, devleti soymanın fetvasını bile aldılar. Sultanın sofrasına oturan alimin fetvası geçersizdir.

“CEBİMİZE DEĞİL, HALKA ÇALIŞACAĞIZ”

*3Y ile geldiler, 3Z ile bunları göndereceğiz. Gönderenlerin başında da Z kuşağı gelecek. Ne kadar güzel değil mi? Zorbalık yaptılar, zulüm yaptılar ve zam yağmuruyla bu milleti mahvettiler. Geliyor gelmekte olan. Uyumasınlar. Geleceğiz.

*Ahlakımızla, edebimizle, adalet duygumuzla geleceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bütün vatandaşların sorunlarına kilitleneceğiz. Biz cebimize değil, halka çalışacağız.

“BU ÜLKE ÇOK GÜZEL GÜNLER GÖRECEK”

Vatandaşlara yönelik yaptıkları hizmetleri sırlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, “Eğer Aydın'da yaşıyorsanız asla yatağa aç girmezsiniz. Aydın'da yaşıyorsanız asla soğuktan üşümezsiniz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları sizinle beraber. Her zaman vatandaşımızın yanındayız. Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü bizler olduğumuz sürece bu ülke çok güzel günler görecek.” diye konuştu.

“SEÇİM STARTI VERMEK İÇİN BURADAYIZ”

Çerçioğlu'nun ardından konuşma yapan CHP Kadın Kolları Aylin Nazlıaka, şu açıklamalarda bulundu:

*Bizler ilk göreve geldiğimizde genel başkanımıza bir söz verdik; ‘'Bir hedefimiz var. Bu hedef de yapılacak olan ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte partimizi iktidara taşıyan öncü güç kadınlar olacak.' dedik.

*Bu sözümüzün arkasındayız. Bu sözümüzü tutmak için, seçim startı vermek için bugün burada sizlerle birlikteyiz.

“CHP TARİHİNDE İLK KEZ…”

*303 ilçemizde, CHP tarihinde ilk kez Kadın Kolları İlçe Başkanlığı kuruldu. Bir yandan örgütlenirken bir yandan da hızla yeni üye yapma çalışmalarımızı da sürdürdük. Söz veriyoruz, yıl sonuna kadar 100 bin yeni kadın üye yapmış olacağız.

*Bir söz daha vermek isteriz; Yıl sonuna kadar örgütlenmediğimiz tek bir mahalle, tek bir belde, tek bir köy bile kalmayacak.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK”

*Yolsuzluğun ayyuka çıktığı, lağım kokusunun her yeri sardığı bu düzeni dürüst siyasetle tersine çevirmek için geliyoruz. İktidarımızda, ilk 1 hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girecek.

*Üstelik, sözleşme yürürlüğe girerken, öyle AKP'nin yaptığı gibi imza atıp, maddelerinin uygulanmadığı şekilde değil; tüm maddelerinin birebir uygulandığı şekilde yürürlüğe girecek.

*İktidarımızda kamuda yönetim kademelerinde en az yüzde 33 cinsiyet kotası uygulanacak. Kadının örgütlü gücünü yükseltmek amacıyla kadın derneklerine, başta kira desteği olmak üzere birçok imtiyazlar sağlanacak.

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