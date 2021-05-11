Kılıçdaroğlu’ndan gençlere ‘Türkiye’de kalın’ çağrısı

Gece yarısı, evinin çalışma odasında açıklama yaptığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere çağrıda bulundu.

“GÖZÜME UYKU GİRMEDİ”

Kılıçdaroğlu, gençlere şöyle seslendi:

* Gençler iyi geceler. Bu akşam bir video izledim, üç genç green card (yeşil kart) için başvuruda bulunuyorlar, içlerinden birisi green card hakkını kazanıyor; bir sevinç, bir mutluluk… Sevinç çığlıkları atıyorlar. Niçin mi? Ülkeyi terk edecekleri için, ülkeden ayrılacakları için…

* Bu gece gözüme uyku girmedi. Eminim sizlerin de gözüne uyku girmiyor. Sizinle oturup dertleşmek istedim. Gençleri bu noktaya kimler getirdi? Gençleri ülkeyi terk edecek hale kimler getirdi? Çok üzülüyorum. Emin olun çok üzülüyorum. Ama sizden biraz sabır istiyorum.

* Elinizden alınan bütün hakları size iade edeceğim. Tamamını telafi edeceğim. Vallahi de billahi de edeceğim. Ülkenizde kalın, biz sizi seviyoruz.

“BİLİYORUM SİZ DE UYUMUYORSUNUZ GENÇLER”

Kılıçdaroğlu, videoyu, “Biliyorum siz de uyumuyorsunuz gençler, gelin biraz dertleşelim…” notu ile paylaştı.