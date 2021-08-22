Kızılay Başkanına 13 maaş iddiası

Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı 13 ayrı şirkette yönetici kaydı bulunduğu ve 13 ayrı şirketten maaş aldığı iddiaları TBMM gündemine taşındı.

BAŞAK KAYA

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Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı 13 ayrı şirkette yönetici kaydı bulunduğu, sağlık sektöründeki bu şirketlerin bazılarının da, Kızılay bünyesinde olduğu ortaya çıktı. Kınık'ın 13 ayrı şirketten maaş aldığı iddiaları TBMM gündemine taşındı. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği önergesinde, Kınık'ın bu şirketlerdeki görevleri ve aldığı ücretleri sordu.

Sertel, Kızılay bünyesinde “Kızılay Yatırım Holding, Kızılay Portföy Yönetimi, Kızılay Sağlık, Kızılay Kültür ve Sanat, Kızılay Çadır ve Tekstil, Kızılay Sistem Yapı anonim şirketleri” bulunduğunu belirtti ve Soylu'ya şu soruları yöneltti:

“Kızılay'a ait şirket sayısı kaçtır? Kerem Kınık, yönetim kurulu üyesi veya başkanı olarak Kızılay'a bağlı hangi şirketlerde görev almaktadır? Bu görevlere istinaden huzur hakkı veya başka bir isim altında ne kadar ücret almaktadır?”

Sertel SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada da, “AKP'li eski Milletvekilleri ‘Patron bize iş ver' diyor. Kimi bakan yardımcısı, kimi yönetim kurulu, bazıları Büyükelçi yapılıyor. Yetmiyor başka bir yerden da huzur hakkı sağlanıyor. Bu tip durumlar, iki üç yerden maaş almalar sıradanlaştı ve umurlarında bile değil. Çünkü kendilerini Türkiye'nin sahibi olarak görüyorlar. Kızılay Başkanı Kınık hakkında da çoklu maaş aldığı yönünde iddialar var, bu iddialar yanıtlanmalı'' dedi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık daha önce yaptığı açıklamada “Kızılay Genel Başkanı, yönetim kurulu üyeleri, şubeleri maaş almazlar. Şirketlerimizde kamunun yaptığı düzenlemeler çerçevesinde sembolik birtakım huzur hakları vardır'' demişti.

KIZILAY BAŞKANI KINIK: “GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYORUZ”

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın Kızılay'a bağlı şirket ve holdinglerden de maaş aldığı iddiaları daha önce de gündeme gelmiş Kınık bu iddialar için şu açıklamayı yapmıştı: “Kızılay bir dernektir. Bizler bu dernekte gönüllü olarak çalışan insanlarız. Ben bir üniversitede öğretim üyesiyim. Maişetimizi oradan sağlıyoruz. Benim aldığım üç asgari ücret. Genel Müdürümüzün de 36 bin lira aldığı iddia edildi. Yok öyle bir durum. Ben Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanıyım. Bir de Kızılay Derneği Genel Müdürü var. Profesyoneldir, burada çalışırlar.”