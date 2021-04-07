Kürşat Ayvatoğlu’nun ardından bir skandal görüntü daha! Para saçma görüntüleri ortaya çıkan kişi AKP’li belediye personeli çıktı

Lüks bir aracın içerisinde uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyaya düşen ve şatafatlı hayatı dikkat çeken Kürşat Ayvatoğlu'nun ardından Hakan Tek isimli bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımları yankı uyandırdı.

Paylaşımlarının ardından gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Hakan Tek’in Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde asgari ücretin biraz üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve bazı AKP'lilerle fotoğrafı ortaya çıkan Hakan Tek'in sosyal medyada hızla yayılan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın koruması H.T. para saçıyor” paylaşımlarının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Hakan Tek'in Cumhurbaşkanlığı'nda yakın koruma olduğu iddiasının asılsız olduğunu belirtilerek, 1989 doğumlu şahsın Kayseri’deki evinde “kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi” gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

AKP’Lİ BELEDİYE ÇALIŞANI ÇIKTI

Yaşanan gelişmelerin ardından Hakan Tek'in AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi çalışanı olduğu ortaya çıktı.

Hakan Tek'in Kültür ve Sosyal İşlerde afiş, kitap gibi işlerde çalıştığını belirten Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, şunları söyledi:

“Uzun yıllardır belediyemizde çalışan Hakan Tek, son 3 yıldır da birimimizde çalışan 150 personelden birisi. Hakan Tek son 12 aydır birimimizde afiş, kitap vb. işler yapıyor. Bundan 1,5 yıl önce de yine dairemizde kitap ve afiş gibi malzemelerin dağıtımını belediyemize ait araçla gerçekleştiriyordu. Maaşı asgari ücretin birazcık üstünde” dedi.

“ARABA VE PARALAR BAŞKASINA AİT”

Hakan Tek'in sosyal medyada paylaştığı videolarla ilgili de konuşan Özgöncü, “Hakan'ın videoları sosyal medyada paylaşılınca emniyet tarafından gözaltına alındı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını öğrendim. Emniyette verdiği ifadeye ilişkin bazı bilgiler edindim. Hakan 2020 yılında 60 günlüğüne izne ayrılmıştı. O süreçte telefoncu bir arkadaşına yardıma gidiyormuş, o lüks araçlarla ilgili çektiği videolardaki araçlar arkadaşına ait. Ayrıca para videoları da başkasına ait. Başkasına ait videoları sosyal medya hesabından paylaşmış” açıklamasında bulundu.

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