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Lüks tekneden vatandaşa ‘sabır ve şükür’ mesajı

Diyanet TV, Ramazan yayınları dolayısıyla günlük kirası 35 bin lira olan gezinti teknesini bir aylığına kiraladı. Vatandaş,“Millet aç geziyor, siz gemi tepelerinde keyif çatıyorsunuz ve bunu benim paramla yapıyorsunuz” diye isyan etti.

Mert ÖZ
Güncellenme: 04:50, 07/05/2021
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Lüks tekneden vatandaşa ‘sabır ve şükür’ mesajı

2018 yılında Türkiye Diyanet Vakfı'nın iştiraki olarak kurulan Diyanet TV, üç yılda sermayesini 275 bin TL'den 25 milyon 275 bin TL'ye çıkardı.

Diyanet TV'nin yayıncı şirketi Vakıf Medya'yı yöneten Türkiye Diyanet Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanlığı görevini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yürütüyor. Kısa süre önce sermaye artımı ile gündeme gelen Diyanet TV, bu kez ‘lüks teknede Ramazan programı” ile konuşuluyor.

Futbol maçı yayınlarındaki çok kameralı canlı yayın araçları kullanılıyor.

KAÇA KİRALADINIZ AÇIKLAYIN

Diyanet TV, Ramazan yayınları dolayısıyla bir aylığına gezinti teknesi kiraladı. Dolmabahçe Camii'nin önünden, İstanbul Boğazı manzaralı Ramazan yayını için teknenin içi stüdyoya çevrildi. 3 saatlik kiralama bedeli 10 bin, günlük kiralama bedeli 35 bin liradan başlayan tekne, bir aylığına kiralandı.

İftar programları, yapılan özel çekimlerle TV ekranlarına aktarılıyor.

Diyanet'e kiralanan teknenin kaç liradan kiralandığı ticari sır gerekçesiyle açıklanmadı. Vatandaşlar, Diyanet'e kiralanan teknenin kaç liraya kiralandığının açıklanmasını istiyor. Diyanet TV'nin Boğaz manzaralı iftar yayınlarının sadece tekne kirası, uydu ve diğer yayın maliyetinin bir milyon liranın üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Küresel salgın dolayısıyla milyonlarca vatandaş ekmek derdine düşerken, Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri sosyal medya hesaplarından İstanbul Boğazı'nın manzarasını arkalarına alarak şükür ve sabır mesajları veriyor.

Programa katılan konuklar, teknenin güvertesine kurulan sette ağırlanıyor.

Diyanet TV'nin şatafatlı yayınları, vatandaşların tepkisine yol açtı. Sosyal medyadan, Diyanet'in yetkililerin paylaştığı teknede program görüntülerinin altına şu mesajlar yazıldı:

Kiraladığınız o tekneye ödediğiniz parayla 100 ailenin Ramazan ihtiyacını karşılasaydınız iyi olmaz mıydı?

Gariban yer sofrasında şükretsin, efendiler gemilerde. Millet aç geziyor siz gemi tepelerinde keyif çatıyorsunuz ve bunu benim paramla yapıyorsunuz.

DOLMABAHÇE CAMİİ'NİN ÖNÜNE DEMİRLEDİ: Diyanet TV'nin programlarının yapıldığı tekne, Dolmabahçe Camii'nin önüne demirledi. Her gün lüks teknede konuklar canlı yayında ağırlanıyor, iftar programları yapılıyor. Spor karşılaşmalarının naklen yayınlarındaki çok kameralı canlı yayın aracının kullanıldığı özel çekimlerle görüntüler aktarılıyor.

Bölüm başı takriben ne kadar harcıyorsunuz? Malum pandemi koşulları, gelirlerimiz azaldı, var olanı da enflasyon eritti… Zam da dişe gelecek kadar değil. Sponsorunuz benim vergim, merak ettim kaç lira harcanıyor?

Hoca insanlara şükretmeyi öğretiyorsun da maaşın ne kadar, o gemiye kaç yüz bin lira verdiniz?

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Yayınlanma Tarihi:05:30,