Lütfü Türkkan’ın çiftliğinin yıkımı sırasında görüntü alan İHA muhabirine saldırı

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Dilovası Köseler Mahallesi'nde bulunan çiftliğindeki kaçak yapılar için tahliye işlemi dün başlatıldı.

15 kaçak yapı ve bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilen çiftliğin, tahliye kararının kesinleşmesinin ardından sabah saatlerinde bölgeye gelen Dilovası Belediyesi ekipleri, çiftliğin tahliye edilmesi için verilen sürenin sonuna geldiğini çiftlik yetkililerine bildirdi.

Çiftlikte yapılan incelemelerin ardından tahliye işlemi başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde ise çiftlikte yıkım çalışmaları başladı.

İHA MUHABİRİNE SALDIRI

Yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Mustafa Uslu ise, Lütfü Türkkan’ın şoförünün de aralarında olduğu öğrenilen 4 kişinin saldırısına uğradı. Şahıslar tarafından ağır şekilde darp edilen ve kanlar içinde kalan Uslu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Saldırgan şahıslar, Uslu'nun kamerası ve ekipmanlarını da kırdı. Saldırgan şahıslar olay yerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KARŞILIK VERMEDİM, YERDE TEKMELEMEYE DEVAM ETTİLER

Yıkım çalışmalarını takip etmek için bölgeye geldiğini anlatan Mustafa Uslu yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

* Drone uçuracaktım, hazırlıklarımı yapıyordum. Bir sırada 4 kişi yanıma geldi, saldırmaya başladılar. Ne olduğunu bile anlamadım. Hemen saldırdılar. Drone’u parçaladılar, kamerayı yere attılar.

* Zaten 4 kişi vurunca ben yere düştüm. Yüzüm kanamaya başladı. Suçsuz duruma düşmemek için karşılık da vermedim. Vurup vurup gittiler. İşimizi yapmaya geldik.

* Sürekli bu tarz eylemlerle karşılaşıyoruz ama artık bunun sonunun gelmesi lazım. Bu cesareti nasıl buluyorlar bilmiyorum. Drone daha uçurmamıştım hazırlıyordum.

* Onlar yukarıda bir drone görmüşler. Bana, ‘senin drone sabahtan beri uçuyor. Seni de parçalarım, drone’unu da parçalarım’ gibi şeyler söylediler.

* Vurmaya başladılar. Yere düştüm. Yerde tekme attılar. Aldığım darbeyle yüzüm kanamaya başladı. Karşılık vermedim. Yere yattım ve tekmelemeye devam ettiler. Sonra da gittiler.

Mustafa Uslu’nun hastanedeki tedavisi sürüyor.



TGC: SALDIRIYI KINIYORUZ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu zor süreçte gazetecilerin mesleklerini yapmaları değişik yöntemlerle engellenmeye çalışılmaktadır. Bunun son örneği Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşanmıştır.

* İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, çiftlik çalışanı olduğu ileri sürülen dört kişinin saldırısına uğramıştır.

* Saldırıda yaralanan, kamerası ve ekipmanları kırılan, hastaneye kaldırılan Mustafa Uslu'ya ve İHA çalışanlarına ‘geçmiş olsun' diyoruz. Saldırganların hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz.

* Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği ve son örnekte olduğu gibi şiddete uğradığı bir ortamda toplumsal barışın da sağlanamayacağını bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz. İHA

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