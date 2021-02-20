Malta’dan vatandaşlık alan alana

Malta Cumhuriyeti, Resmi Gazetesi’nin 31 Aralık 2020 tarihli sayısında 2019 yılında Malta’dan vatandaşlık almaya hak kazanan 3 bin 170 kişinin isimlerini yayımladı.

2019 yılında Malta’da yabancılara vatandaşlık verilmesini sağlayan ve tam ismi Citizenship by Investment (Yatırım ile Vatandaşlık) olan programla 45 Türk Malta vatandaşlığı almaya hak kazandı.

KOTON VE SAHİBİNDEN.COM’UN PATRONLARI

Söz konusu kişiler arasında hızlı moda markası Koton’un Yönetim Kurulu Yılmaz Yılmaz ve eşi Gülden Yılmaz ile kızları Deniz Yılmaz ve oğulları Ege Yılmaz dikkat çekti.

Sahibinden.com adlı seri ilan ve alışveriş sitesinin kurucusu ve sahibi Taner Aksoy ve ailesi, Ankara’nın ünlü sanayicilerinden ve Gen İlaç’ın sahibi Abidin Gülmüş, inşaat sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Habib Cem Bahadır ve eşi Mine ile son dönemde lüks yaşantısına dair sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken çocukları Emir Bahadır da Malta vatandaşlığı alanlar arasında bulunuyor.

BUGÜNE KADAR KİMLER ALDI?

2017’de Sabancı ailesinden Suzan Sabancı Dinçer, Ceyda Sabancı Dinçer, Çiğdem Sabancı Bilen, Haluk Akay Sabancı gibi isimler Malta’dan vatandaşlık almıştı. 2017'de gelir

vergisi rekortmenleri arasına 10'uncu sıradan giren Gönenç Gürkaynak ve avukat eşi Serra Ayşe Başoğlu Gürkaynak, Kurukahveci Mehmet Efendi adıyla bilinen kahve şirketinin marka sahipleri Hulusi Kurukahveci, Nezlihan Akyürek Kurukahveci, Hulusi Doruk Kurukahveci, ilaç şirketi Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, kardeşi Nesrin Esirtgen ve oğlu İbrahim Barut, Orta Anadolu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Karamancı, Reha Tekstil'in sahibi Mehmet Reha Demirdağ 2017’de Maltavatandaşlığı almıştı.

2018 yılında Türkiye’den 78 isim Malta pasaportu alırken, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı listede en dikkat çeken isim olmuştu. Global Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Bensel, Tekfen Holding kurucu ortaklarından merhum Feyyaz Berker’in kızı Meltem Berker de Malta vatandaşı olmaya hak kazanan isimler arasında yer almıştı.

NEDEN MALTA VATANDAŞLIĞI?

Malta 2004 yılında Avrupa Birliği'ne tam üye oldu. Nüfusu 514 bin olan Malta’nın vatandaşı olmak AB üyesi ve ABD de dahil 160 ülkeye vizesiz seyahat edebilmek anlamına geliyor.

Malta yabancı yatırımcıyı çekmek için 6/7 vergi iade sistemi uyguluyor. Malta'da ikamet etmeyen şirket ortakları, sene sonunda elde ettiği kârın yüzde 35'ini kurumlar vergisi olarak ödedikten 4 ila 6 hafta sonra, yüzde 30'luk kısmını vergi iadesi olarak geri alıyor. Ülkede yıllık gelir vergisi sadece yüzde 5 civarında. Bunun ise iki şartı var. Birincisi şirket ortaklarının Malta'da ikamet etmemesi gerekiyor. İkincisi ise ikili bir şirket yapısı kurulması gerekiyor.

Öte yandan şirket kurulum maliyetleri diğer ülkelere kıyasla oldukça düşük. Ülkede ikamet etmeyen kişiler tarafından yapılan hisse devirlerinde, sermaye kazançları vergiden muaf tutuluyor.

Ama belki de iş adamlarının Malta'yı tercih etmesinin en büyük nedeni, ülkede servet veya sermaye vergisinin olmaması.

2019’DA MALTA’DAN VATANDAŞLIK ALAN TÜRKLER

Abidin Gülmüş, Ahmet Alkan Çelik, Ahmet Altay Çakmak, Ahmet Zeki Toygar, Alya Nur Çelik Aslıgül Armağan, Balamir Koç, Bahadır Ömer Koç, Çağla Hamide Duru, Cem Kutal, Damla Aksoy, D. Sabri Ataker, Deniz Yılmaz, Duru Deniz, Eda Gülmüş, Efehan Duru, Ege Yılmaz, Ela Aksoy, Emir Bahadır, Fatih Çağatay Çakmak, Fatma Kırkaç, Habib Cem Bahadır, Hatem Tayyar Duru, İbrahim Kırkaç, İbrahim Ataker, İsmail Erkan Çelik, Lidya Ataker, Mesut Çakmak, Mila Canan Çelik, Miray Çelik, Mine Bahadır, Murat Koç, Murat Armağan, Mürsel S. Ali, Seza Aksoy, Şükriye Gülden Yılmaz, Tamer Çelik, Tanem Aksoy, Taner Aksoy, Tarık Ataker, Yasemin Toygar, Yılmaz Yılmaz, Yılmaz Külahçıoğlu, Zeynep Çakmak ve Zeynep Erkunt Armağan.

MALTA VATANDAŞLIĞI NASIL ALINIYOR?

Malta Ulusal Kalkınma ve Sosyal Fonu’na geri almamak koşuluyla 650 bin Euro tutarında katkı yapılması şartı ile yatırımcılar 12 ay bitiminde Malta Vatandaşlığı ve Avrupa Birliği pasaportuna sahip olabiliyor.

Finansal olarak başvuru sahibine bağlı olmak kaydıyla diğer aile üyeleri için 25 bin Euro (Eş ve 18 yaşından küçük çocuklar) – 50 bin Euro (18 -26 yaş arasında evlenmemiş çocuklar ve 55 yaş üzerinde ebeveynler) arasında katkı bedeli ödüyor.

Program kapsamında katkı bedelinin yanı sıra en az 350 bin Euro değerindeki bir taşınmaz mülk sahibi ya da yıllık kira değeri en az 16 bin Euro olan bir dairede oturabilecek durumda olma koşulunun sağlanması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahibinin kendi adına açılan Malta’da bir banka hesabı üzerinden 5 yıl vadeli 150 bin Euro tutarında Malta devlet tahvili alma şartı bulunuyor.