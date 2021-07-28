Manavgat’ta büyük orman yangını: Mahalleler boşaltılmaya başlandı

Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangının ilçe merkezine indiğini söylerken, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ise “Görülmemiş bir şey. Çok üzücü. Bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Yangın evlere ulaştı, yaralılar var’ dedi. Öte yandan, Manavgat Devlet Hastanesi ise boşaltıldı.

Bölgede çok sayıda kişiye ait zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da etkili olan yangına, havadan ve karadan da müdahaleye başlandı. Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı.

Bölgeyi tamamen duman kaplarken, yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale ediliyor.

KAYMAKAM YİĞİT: EVLER BOŞALTILDI

Manavgat’ın Yeniköy, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgesinde de 4 noktada yangın çıktığı öğrenildi.

Sarılar Mahallesi’ndeki orman yangını, yerleşim yerlerine de sıçradı. Manavgat Kaymakamlığı Yeniköy Mahallesi’ndeki yerleşim yerlerinin tahliye edilmesi için Muhtar Abdullah Zeki Kavuklu’ya talimat verdi.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, “Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı” dedi.

BAKAN BÖLGEYE GELİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Manavgat’taki orman yangınına müdahaleyi yerinde yönetmek üzere helikopterle bölgeye hareket etti. Antalya Valisi Ersin Yazıcı da kara yoluyla Manavgat’a geçti

450 ORMAN İŞÇİSİ GÖREV YAPIYOR

4 ayrı noktada başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla büyürken, ekipler yangını söndürmek için büyük çaba harcıyor. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ilçedeki yangınlara 2 uçak, 15 helikopter, 111 arazöz, 6 dozer ve 450 orman işçisiyle müdahale edildiğini bildirdi.

HASTALAR BAŞKA HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Yangın, bölgedeki özel bir hastanenin yakınına kadar geldi. Alevlerin sirayet etme ihtimaline karşılık hastane tahliye edildi.

Yatan hastalar başka bir hastaneye nakledilirken, alevler orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, hastaneye ulaşmadan kontrol altına alındı.

Hastanenin Genel Müdürü Eşref Karamızrak, yangının hastane yakınına kadar geldiğini, ekiplerin müdahalesiyle hastaneye ulaşmadığını, tedbir amaçlı olarak da yatan hastaların başka hastanelere nakledildiğini söyledi. (DHA)