Meral Akşener, Erdoğan’ın açıklamalarını Sözcü’ye değerlendirdi

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın hedefinde İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Rize ziyareti vardı. İsmini vermeden ‘gelin hanım’ diye hitap ettiği Akşener için “Gelin hanım beni Netanyahu’nun yanına koyuyor, onun ardından memleketim Rize’ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel bir ders veriliyor” dedi.

DEVLET GELENEĞİNE YAKIŞMAZ

İYİ Parti lideri Meral Akşener, danışmanı Murat İde aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Akşener'in açıklaması şöyle:

– Öncelikle şaşırmadım, ama üzüldüm. Son yıllarda siyasetteki bu üsluba ve bu dile alışığız, efsunluyuz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na yakışan bir tavır değildir bu. Cumhurbaşkanı, 84 milyon vatandaşının, güven içinde istediği yere gidebilmesinin garantisidir. Ama bakıyoruz, sayın Erdoğan, Rize'deki girişimden övgüyle bahsediyor. Olmaz. Bu Türkiye'nin kadim devlet geleneğine yakışmaz.

– Ne kendi gidiyor, ne ortağı gidiyor, milletimizin ayağına biz gidiyoruz, dert dinliyoruz, sorunlarını yerinde tespit edip, iktidarı bilgilendirip, uyarıyoruz. Bu siyaset yolunu açık tutan kıymetli bir iştir. Anlayabilseler, iktidarından muhalefetine, siyaset için önemli bir iştir. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya; dur daha neler olacak! Ben de diyorum ki; endişeye mahal yok. Türkiye İYİ olacak!