Meteoroloji uyardı! Kar ve yağmur geliyor

Meteoroloji 6-10 Aralık tarihlerine ait hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde salı günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba ve perşembe gününde ise 13 il için kar yağışı uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6-10 Aralık tarihlerine ait haftalık hava durumu tahmin raporunu açıkladı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, “Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren ülkemiz genelinde azalacağı ancak Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor” denildi.

ÇOK SAYIDA İLE SAĞANAK UYARISI

Güncel haritaya göre başta Salı günü İstanbul ve Edirne olmak üzere çok sayıda ilde salı günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

KAR YAĞIŞI GELİYOR

Meteoroloji, çarşamba günü ise birçok ile kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre; Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkari, Muş, Bitlis, Ardahan Van, Ağrı, Kars’ta kar yağışı bekleniyor.

Perşembe günü ise kar yağışı beklenen iller şöyle; Kars, Gümüşhane, Ardahan, Erzincan, Van, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır.