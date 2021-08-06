Ziya Selçuk istifa etti, Mahmut Özer yeni Milli Eğitim Bakanı oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti. Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanı olarak Ziya Selçuk'un yerine atandı. Öte yandan, üç yeni bakan yardımcısı atandı.

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Bir süredir Ankara kulislerinde dolaşan istifa söylentileri resmiyet kazandı. Geçtiğimiz haftadan bu yana istifa ettiği konuşulan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2018 yılında başlayan görevi bugün itibariyle resmen sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bakan Ziya Selçuk’un ‘görevden af talebinin kabul edildiği’ bildirilirken, Milli Eğitim Bakanlığı’na Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı.

ÜÇ YENİ BAKAN YARDIMCISI

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına ise Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sabri Şensoy atandı.

MAHMUT ÖZER KİMDİR?

5 Mayıs 1970 yılında Tokat’ta doğan Mahmut Özer, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden (1992) mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak görev yaptı. Yüksek Lisans ve Doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamladı. Mahmut Özer, 1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yıları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

28 Kasım 2010-4 Ekim 2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olan Mahmut Özer, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı yaptı. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyeliği görevlerini de yürüten Mahmut Özer, 4 Ekim 2017 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı görevine atandı. Mahmut Özer, 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmıştı.

İSTİFA EDEN İKİNCİ BAKAN

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi 10 Temmuz 2018'de göreve başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan kabinedeki ilk değişiklik 28 Mart 2020'de gerçekleşmiş ve Görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın yerine Adil Karaismailoğlu atandı.

8 Kasım 2020'de ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram'dan yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu. Birkaç gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul etti ve yerine Lütfi Elvan atandı.

Erdoğan kabinesinde son değişiklik ise 21 Nisan 2021'de gerçekleşmişti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alırken yerine Mehmet Muş atandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da aynı gün görevden alırken bakanlık ikiye bölündü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Vedat Bilgin atandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinden ayrılan beşinci bakan oldu.