Milyonlarca liralık projede binlerce ağaç sulanmadığı için kurudu

AKP’li önceki Sağlık Bakanı ve Erzurum Milletvekili Recep Akdağ’ın, ‘Prestij Projem’ dediği Erzurum Şehir Hastanesi’nde skandallar bitmiyor. Alelacale hizmete açılan hastanenin çevresine dikilen binlerce ağaç kurumaya başlayınca, apar topar sulama sistemi ihalesi yapıldı. Hizmete girdikten bir yıl sonra yeniden ‘Peyzaj Sahası Bakım Onarım ve Altyapı’ ihalesine çıkılan, Erzurum Şehir Hastanesi, ‘Türkiye’nin en kapsamlı hastanesi’ olarak 419 bin metre kare alana 4 blok şeklinde inşa edilmişti.

YILDIZSIZ AY OLARAK TASARLANDI

Hizmete girdiğinden beri maliyeti hesaplanamayan ve bilinmeyen hastahane; bin 570 yatak kapasitesi, 39 ameliyathanesi, 44 diyaliz yatağı, 272 yoğun bakım yatağı, 36 görüntüleme odası ve 310 poliklinik odası ile Türkiye ve Orta Doğu’nun en büyük kapasiteli hastanelerinden biri oldu. Ay şeklindeki mimarisi ile dikkat çeken Şehir Hastanesi, geçtiğimiz yılın mayıs ayında yaşanan salgın sürecide göz önünde tutularak, eksiklerine rağmen alelacele hizmete açılmıştı. Uluslararası Yeşil Bina Sertifikası (LEED ) alacak olan hastane, çevreye duyarlı olarak yapılmıştı.

ÇEVREYE DUYARLI HASTAHANE OLACAKTI

Erzurum Şehir Hastanesi’nin Koordinatörü Mehmet Demircioğlu, İl Sağlık Müdür Dr. Gürsel Bedir ile inşaat halindeki ‘Şehir Hastanesini’ gazetecilere gezdirirken, hastanenin terası gece Kızılay’ı gündüz ise Türk bayrağını simgeleyecek diyerek şöyle konuşmuştu:

“Hastanemiz, Uluslararası Yeşil Bina Sertifikası olan LEED sertifikasında LEED Gold statüsünde yeşil bina sertifikası alacak. Hastanemiz, çevreye duyarlı hastane olması, 2 bin sismik izolatörle depreme dayanıklı ve deprem anında ameliyat dahi yapılabilecek standartlara sahip olması, teraslardaki özellikle hilal terasının üzerindeki yağmur yağdığı anda yağmur suyunu toplayarak bahçelerde sulama suyu olarak kullanabilecek standartlarda olması, kendi elektrik enerjisini üretecek güneş panellerinin olması ve bunun gibi çeşitli üst teknolojik özelliklerinden dolayı LEED Gold sertifikası almaya hak kazandı.”

YOL YAPIMINI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜSTLENDİ

Açılışa yetişmesi için, hastanenin yollarının yapımını ve çevre düzenleme çalışmalarının önemli kısmını, Erzurum Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Bir taraftan ulaşım konusunda yaşanan sıkıntı ve aksaklıkları gidermeye çalışan belediye, diğer yandan da peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarına katkı sundu. Hastanenin çevresine binlerce ağaç dikildi, 10 bin metre karenin üzerindeki zemine hazır çim döşendi.

EN ÖNEMLİ AYRINTI UNUTULDU

Hastane hizmete açıldı ancak, ‘çevre düzenlemesi bakım onarım ve altyapı ihalesi’ ilgili kurumlar tarafından geçen bir yıllık süre içerisinde yapılmadı. Bu ihmal sonucu binlerce ağaç kurudu, çimler sarardı. Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Erzurum'da, karlar kalkıp sıra kuruyan ağaçlara su verme ihtiyacı ortaya çıkınca garipliğin farkına varıldı. Hastanenin bahçesine, yeşil alanlarına, parklarına can suyu taşıyacak sistemin eksik bırakıldığı ortaya çıktı.

“ŞAPKA DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ”

AKP’li önceki Sağlık Bakanı ve Erzurum Milletvekili Recep Akdağ’ın, ‘Prestij Projem’ dediği Erzurum Şehir Hastanesi’nde, milyonlarca lira harcanarak dikilen ağaçlar kurumaya başlayınca ‘sulama sisteminin ihalesinin’ de ‘apar topar’ yapıldığı öğrenildi. Yapım sürecinde de bir çok tartışmaya sebep olan, iptal edilen ve yeniden yapılan ihaleleri ile gündemden düşmeyen Erzurum Şehir Hastanesi’nin kuruyan ağaçları ile ilgili İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, ”Erzurum’un kaderi bu… Karlar eriyince gerçek su yüzüne çıkıyor, şapka düşüyor keller görülüyor. Bu iktidar, yılardır aynı yöntemi kullanıyor. Bir şeyi önce bozuyor, sonra yapıyormuş gibi yapıyor… Amaç, devlete daha çok masraf çıkarıp, para kazanmak… Yazık, günah…” dedi.