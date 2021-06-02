Muharrem İnce’den dikkat çeken Sedat Peker açıklaması

Katıldığı televizyon programında Sadet Peker’in videolarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı;

*Miting yaptırmışsınız geçmişte. Ben adayken karşıma geçmiş oyları Tayyip eğabeye verin demiş. Koruma vermişler, koruma verilen o kişilerin biri AKP’den milletvekili oluyor, biri vali oluyor.

*Sonra Anadolu Ajansı isimleri kapatıyor. Bunların hepsini biliyoruz. Korumayla yurt dışına çıkmış bunların hepsini biliyoruz.

*Organize suç örgütü liderinin sözüne güvenilir mi? Siz PKK’lıların sözüne güvenmediniz mi? PKK’yı tanık, TSK’yı sanık yapmadılar mı? Ortada iddia varsa, iddia sahibine bakılmaksınız araştırılması lazım.

*Bunlar çok ciddi iddialar. Alenen söylüyor. Ben ne Binali Yıldırımı, ne de adı geçenleri suçluyorum. Bazı siyasetçilerin adı geçiyor 10 bin dolar alıyor diye. Benim suçlama gibi bir hakkım yok. Bu tür olaylarda suçlamak kolaydır da geri almak zordur. Bu yüzden dikkat etmek lazım.

“24 GÜN SONRA CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPIYOR”

*Bu devletin, yargının, Meclis’in işi. Susurluk’ta 6-7 gün içinde komisyon kuruldu. Şimdi neden susuyoruz. 2 Mayıs’ta konuşmaya başlamışlar, 26 Mayıs’ta sayın cumhurbaşkanı konuşuyor. Olmaz, üstüne gideceksin. Bunların tümünün araştırılması lazım. Vahim iddialardır bunlar.

“BEN ONLARIN ADINA ÜZÜLÜYORUM”

*Düşünün; Venezuela’ya gidiyorsun, ‘maske dağıtacağım’ diyorsun. Yanında YSK üyeleri, milletvekilleri var. ‘Gümrükten geçmedi, çantayla gitti’ deniliyor. Ben onların adına üzülüyorum. Ben bu insanların aklanmasını istiyorum, Hiç yakıştıramıyorum.

“KENDİ KENDİLERİNİ BATIRIYORLAR”

*Ama bu açıklamaları gördükçe batıyorlar. Kendi kendilerini batırıyorlar. Ortaya çıkıp iyi bir şey söylemiyorlar. Bu açıklamalarla komik duruma düşüyorlar. Beni kandıramazsın, ben çocuk değilim. Çıkın adam gibi açıklayın. Israrla söylüyorum; altında kim kalırsa kalsın, tuğlayı çekmemiz lazım.

“SOYLU, CUMHURBAŞKANI’NA MESAJ VERİYOR”

*Mafyadan 10 bin dolar maaş alan siyasetçi sözünü İçişleri Bakanı söyledi, ‘dahası da var’ dedi. ‘Ben savcıya söylerim’ size söylemem diyemez İçişleri Bakanı. Bu söyledikleri sayın Bakanın dokunulmazlık kapsamına girmez.

*Sayın Soylu burada sanık değil tanık. Savcılar pekala Süleyman Soylu’nun ifadelerine başvurabilirler. Bunu saklayamaz. Kişiyi açıklamıyor sayın Soylu, sayın Cumhurbaşkanına ‘Beni korumazsan açıklarım’ diyor. Ben böyle okuyorum. Yürekli bir savcı arıyorum. ‘Saraydan para alıp parti kuranlar var’ dendi.

*Mafyadan veya saraydan para almak ahlâksızlıktır. CHP yönetimi ‘Biz İnce’yi kast etmedik’ dediler. Yetmez. Tamam İnce kurtuldu ama başka partiler de var. Onlar töhmet altında.

*Sayın Kılıçdaroğlu ve sayın Soylu’ya sesleniyor. Bizim 3 milletvekilimiz var. Yarın arkadaşlarımız imzaya açacaklar. Saraydan para alanlar, mafyadan para alanları bu komisyon araştırsın.

*Temiz siyaset isteyenlere sesleniyorum. Memleket Partisi’nin 3 milletvekilinin yarın imzaya açacağı temiz siyaset için, kirlilikten kurtulmak için. Saraydan para alıp, parti kuranı da, mafyadan bağış alanı Meclis araştırsın.

*Siyaset kurumu çekecek, yargı çekecek. Altında İnce kalacaksa İnce kalacak. Cumhurbaşkanı veya Kılıçdaroğlu kalacaksa kalacak. Veya hepimiz kalacağız.

“TEMİZ ELLER OPERASYONU YAPILMALIDIR”

*Eski Başbakanın oğlu ile iddialar var. Ben yapmıştır iddiasında bulunmuyorum. Bunların araştırılması lazım. Türkiye’de temiz eller operasyonu yapılmalıdır. Bizim sayımız yetmiyor. Bu iktidarla bu muhalefet ortak olduklarını göstermişlerdir.

*HSK’da birbirine ortaklık yaptılar. Bir hemşehrini üye yapabilmek için gidip anlaşma yaptın. Cumhur İttifakı’nın seçtiği 4 üye kuraya girecekti. Anlaştıkları için Cumhur İttifakı’nın 4 üyesini seçme garantisi verdiler anlaşarak. 118 kişi müracaat etti HSK’ya. Meclis’e geldi. Karma Komisyon bunları 21’e düşürdü.

*Bir CHP milletvekili, Ankara Milletvekili sayın Levent Gök bir araştırma yaptı. Yaptığı iş 118 yargıcın sosyal medyalarını taradı. Yasalar açık, siyasi yanlarının olmaması lazım. 25 üyenin siyasi paylaşımlar yaptığını görüp rapor yazmış.

*CHP’ye hakaretleri var. Raporu partisine sunmuş. Bu 25 kişiden birisi Cumhur İttifakı’nın seçilen o 4 kişisinden birisi. 400’ün üzerinde oyla seçildiğine göre partilerine hakaret eden hakimlere, CHP milletvekillerine oy verdirdiler. Ortaklığı görüyor musunuz?

*HSK’ya 13’te 1’e razı oluyorsanız. Elma şekeri siyasetidir bu. Meşruiyet kazandırıyorsunuz. 1 üyeye razı gelerek HSK seçimini meşrulaştırmış oluyorsunuz. Şimdiden sonra muhalefetin, Millet İttifakı’nın Türkiye’de yargıya tek laf etme hakları yoktur.

“MUHALEFETİ BU KONUDA KUTLUYORUM”

*Burada muhalefet önerge veriyor. Kutluyorum. Muhalefetin görevi bunun üstüne gitmektir. Bu doğrudur. Yazı yazıyorlar, önerge veriyorlar, açıklama yapıyorlar. Bunların hepsine katılıyorum. Birincisi yürekli bir savcı arıyorum. İkincisi, bu tür ithamlar ilk olmadı. Sayın Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin de yaptığı iddialar var.

*Saraydan para alıp parti kuranlar. Böyle de bir iddia var. Ha saraydan para almak, ha mafyadan para almak. İkisi de ahlaksızlıktır. İftira atmak da ahlaksızlıktır. Mafyadan ya da saraydan para almak da ahlaksızlıktır.

*CHP yönetimi ‘Biz İnce’yi kast etmedik’ dedi ama yetmez. Başka parti kuranlar da töhmet altında bunu açıklamak lazım. İddia edip ispatlamazsanız ahlaksız siz olursunuz.

“HEM SARAYDAN PARA ALAN HEM MAFYADAN PARA ALAN ARAŞTIRILSIN”

*Benim bir önerim var. Savcılara, Sayın Süleyman Soylu ve Sayın Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum. Bakın bu ilk oluyor. Biz partimizi yeni kurduk. Partimizin 3 milletvekili var. Yarın arkadaşlarımız bir meclis araştırması imzaya açacaklar. Saraydan para alan parti kuranı da, mafyadan maaş alan politikacıya da bu komisyon araştırsın.