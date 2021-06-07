Müsilaj kabusunun gelişi böyle görüntülendi

Marmara Denizi geçen yıl sonundan bu yana deniz salyası (müsilajla) boğuşuyor. İstanbul, Adalar, Çınarcık, Bursa, Erdek, körfezler, kıyılar ve denizin dibi müsilajın etkisi altında.

ADIM ADIM GELMİŞ

Marmara Denizi’ndeki ekosistemi tehdit eden deniz salyasının (müsilaj), Gemlik Körfezi sahillerini nasıl adım adım istila ettiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda net bir şekilde görüldü.

MÜSİLAJ NEDİR?

Denizde fitoplankton grupları dediğimiz mikro alpler var. Bunların aşırı çoğalması sonucu ortamda stres koşulları vuku buluyor. Bu durumda da ekstrem şartlarda misülaj dediğimiz mukus salgılıyorlar. Bu sümüklü, şeffaf organik yapıda bir madde. İlk salgıladığı zaman bu halde değil. Misülaj, mikro organizmalar için çok uygun bir üreme, gelişme, beslenme ortamı. Bu yüzden fitoplankton grupları tarafından bu salgılandığında hemen ortamda bulunan bakteriler, virüsler, ve diğer mikro organizmalar kümelenmeye başlıyor. Böylelikle oluşum süreci tamamlanıyor. Ve denizin içinde sümüksü deniz salyası metrelerce uzayıp gidiyor. Bir tül gibi denizin içini sarmaya başlıyor.