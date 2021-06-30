Mustafa Destici: Ülke kaynakları yolsuzlukla hiç edilirse elbette bu millet ekonomik sıkıntı çeker

Cumhur İttifakı ortağı olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sinop’taki 1. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Yolsuzluk ve adam kayırma konusunda konuşan Desteci, ülke kaynaklarının çarçur edilmemesi gerektiğini söyledi.

“ÜLKENİN KAYNAĞI ÇARÇUR EDİLMEYİNCE HERKESE YETER”

Konuşmasında Sinop’un partisinin kalesi yapacağını söyleyen Destici, “Bu ülkenin kaynakları doğru bir şekilde kullanıldığında, çarçur edilmediğinde, yolsuzluğa ve adam kayırmacılığına kurban edilmediğinde herkese yeter. Herkes insanca yaşamı gerçekleştirir. Ama ülkenin kaynakları savurganlık edilirse, yolsuzlukla hiç edilirse, adam kayırmacılık yapılırsa, burada kazananlar parayı yurt dışına çıkarırsa, hem de helal kazançla değil, gayri meşru ile kazandıklarını yurt dışına çıkarırlarsa elbette bu millet ekonomik sıkıntı çeker” dedi.

“KİM ALIRSA KENDİ NASİBİNE DÜŞENİ ALSIN”

Mustafa Destici, “Tarihe bakacağız. Olup bitenlere bakacağız. İbret alacağız. Ben herkese söylüyorum. Kim alırsa kendi nasibine düşeni alsın. Bakın yakın zamanda Libya’da bir Kaddafi örneği var. Irak’ta bir Saddam örneği var. Aynı şey hemen hemen bütün ülkeler için geçerli. Bu söylediğim isimler ülkelerini yönetirken vatandaşlarından, ülkelerinden çaldıkları diyeyim, gayri meşru yollarla elde ettikleri paraları ya da dış devletlerin himayesinde hakları olmadan kazandıkları paraları götürdüler yabancı ülke bankalarına yatırdılar” diye konuştu.

“SONLARI HEP AYNI OLDU”

Destici konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Kaddafi'nin 250 milyar doları olduğunu söyleniyordu Avrupa bankalarında. Sonra ne oldu, o paranın 1 kuruşunu yiyemedi. Kendi sonu ne oldu, kendisi de çok kötü bir şekilde oldu. Saddam Hüseyin içinde oldu. Aynı şey bu şekilde ülkesini soyan devlet başkanları için de geçerli.

* Onun için herkese diyorum ki, bu devlet size zaten itibar veriyor. Onun için kanaat edin. Onun için şeytana uymayın. Memleket parasını dışarı çıkaranlar hem bunu kullanamazlar hem de akıbetleri çok kötü olur. Onun için gelin hep birlikte kazanalım, çalışalım. Hep birlikte mutlu ve güvenli bir hayatı yaşayalım.

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