Neden susuyor?

Dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından hazırlanan ve 1933 yılında uygulamaya konulan Andımız, çözüm süreci kapsamında yapılan yasal değişikliklerle, 2013'te Türkiye'deki okullarda okunması uygulamasına son verildi.

Türk Eğitim Sendikası'nın uygulamanın sonlandırılmasına ilişkin olarak Danıştay'da açtığı davanın sonucunda Danıştay 8. Dairesi, 2018 yılında oy çokluğuyla aldığı kararda, andı yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptaline karar verdi. Ancak bu karar, yürütme tarafından uygulamaya alınmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı, kararı temyiz etti ve dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na geldi. Kurul da itirazı oy çokluğuyla kabul ederek, Danıştay 8. Dairesi'nin yönetmeliği iptal eden kararını kaldırdı. Böylelikle Andımız yeniden yasak hale geldi.

Danıştay'ın verdiği son karara her kesimden tepki geldi. Başta MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP, İYİ Parti ve BBP temsilcileri sert tepki gösterirken asıl konuşması gereken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ses seda çıkmadı.

Selçuk bu konunun gündeme geldiği 2018'de de suskun kalmayı tercih etmiş sadece, “Bugünkü konumuz bu değil'' demekle yetinmişti. Selçuk aynı dönemde Andımız sorularına “Şu an durulan yer Cumhurbaşkanımızın çizdiği yerdir, biz de oradan bakıyoruz” demişti.