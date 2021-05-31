Normalleşme kararları açıklanıyor, işte detaylar!

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında, bugün yapılan kabine toplantısında yeni kararlar alındı.

“SÜPER LİG’DE ÖNÜMÜZDE SEZON TRİBÜNLERİ DOLDURMAYI TEMENNİ EDİYORUZ”

Kabine toplantısının sona ermesinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ın yönetimi, futbolcularıyla bir araya gelerek kendilerini tebrik ettik. Seyircisiz oynanan Süper Lig’i önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı temenni ediyoruz.

* Anadolu Efes’i şampiyonluğu için tebrik ettik. Şampiyonluğu kazanmasında büyük emeği olan Ergin Ataman’ın da bu şampiyonluğu şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göklere çeken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum.

“ÜLKEMİZİ SAHTE GÜNDEMLERE HAPSETMEK İSTEYENLERE EYVALLAH ETMEYECEĞİZ”

* 400 kilometrelik Kuzey Marmara otoyolumuzu hizmete almış bulunuyoruz. Nakkaş bölümünü de inşallah en kısa sürede tamamlayacağız.

* Pek çok yerde halen inşaatları süren hızlı tren hatlarımız da devreye girdiğinde, Türkiye bir devrim yaşayacaktır. 56’yı aşan havalimanlarımızla hava yolu taşımacılığını neredeyse hallettik. İnşallah bu hafta sonu Filyos Limanı’nı hizmete atacağız.

* Büyük ve güçlü Türkiye yolunda attığımız bu adımların Rabbim’den niyaz ediyorum. Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var. Bizim inşa edecek çok hizmetimiz var.

* Milletimizin bize gösterdiği istikamet, dünyanın ve insanlığın yöneldiği ufuktaki ihtiyaç işte budur. Ülkemizi sahte gündemlere hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz.

“MÜCADELEMİZİ HER CEPHEDE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ”

* Yaklaşık 1,5 yıldır dünya ile beraber ülkemizi de esir alan bu mevcut salgınla mücadelemizi her cephede kararlılıkla sürdürüyoruz.

* Son kabine toplantımızın ardından yeni müjdeleri de içeren salgınla mücadelede milletimizin her kesimine verdiğimiz desteklerin ayrıntılı bir icmalini sizlerle paylaşmıştık.

* Toplamda 661 milyar TL'yi bulan bu hibe ve desteklerin ülkemizin salgın sürecini çok ciddi ekonomik kayıplara, sosyal sıkıntılara, güvenlik tehditlerine maruz kalmadan geçirmesinde çok büyük katkısı olmuştur.

* Bugün Türkiye, dünyada milli gelirine oranla halkına en yetkin yaygın ve yüksek tutarlı destekleri sağlayan ülkelerin başında gelmektedir. Dünyada her şey güllük gülistanlık da sadece Türkiye'de sıkıntı yaşanıyor gibi bir hava oluşturmaya çalışanlara verilecek en güzel cevap, uluslararası kuruluşların işte bu tespitidir.

* Bu hususta, nüfusun isimle mukayese edilemeyecek ülkeler üzerinden yöneltilen tenkitlerin gerçekçi de iyi niyetli olmadığı açıktır.

* İşte bugün 2021 yılı ilk çeyreği büyüme rakamları açıklandı. Sizler medyanın içindesiniz, bunu sizler de takip ediyorsunuz. Ekonomimizin yılın ilk çeyreğinde %7 büyüyerek G-20 ülkeleri arasında Çin'in ardından ikinci sırada yer alması, herhalde ekranları başında bizi izleyen milletime, değerli basın mensuplarına bir şeyler ifade ediyor.

* Büyümede en dikkat çekici kalem makine ve teçhizat yatırımlarının %30,5 gibi gerçekten güçlü bir şekilde artması. Bu durum yatırımların devam ettiğini dolayısıyla önümüzdeki dönemde üretimin ve istihdamın işaretidir.

* Bir diğer önemli gelişme, kırsal kalkınma yatırımları da yaşanmaktadır. Kırsal kalkınmada bu yıl 925 ekonomik yatırımı projesine 888 milyon TL 2 bin 531 alt yapı yatırım projesine 196 milyon hibe desteği verdik.

“İMKANLARI SONUNA KADAR ZORLAYACAĞIZ”

* İnşallah önümüzdeki günlerde enerji konusunda yeni sevindirici haberleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz. Diğer yandan aşı çalışmalarında da dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Üstelik bunu kendisi henüz aşı üretmediği halde başarmış bir ülkeyiz. inşallah yıl bitmeden kavuşmuş olacağız. Haziran ayını tam manasıyla bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağız.

* Sözleşmesi yapılan farklı aşılardan haziran ayında mümkün olan en yüksek sayıda miktarın ülkemize getirilmesi ve süratle uygulanması için yoğun hazırlık içindeyiz.

* Türkiye'nin salgınla mücadelesinin Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin gerisinde değil, çoğu anda onların ilersinde olduğunu akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir.

* Salgın tedbirlerinin sıkılaştırma ve normalleştirme takvimlerimizde vaka sayılarımızın seyri birbirlerini takip ettiği için Avrupa ülkeleri ile benzer şekilde yürümektedir.