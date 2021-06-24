O kitap, ‘Küçüklere zararlıdır’ damgasıyla satılabilecek

Küçük çocukların okuması için hazırlanan ve baba-kız arasındaki evliliği meşru gösteren “Onlar Ermiş Muradına-En Güzel Türk Masalları” adlı kitapla ilgili, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından sınırlama kararı verildi.

‘YETİŞTİRDİĞİN MEYVEYİ ÖNCE SEN YERSİN’

Kitaptaki “Sandık” adlı masalda, çocuğu olmayan bir adamın, hocaya gittikten sonra taktığı muskadan sonra çocuğunun olması anlatılıyor.

Kız çocuğu sahibi olan adam, yeniden hocaya gittikten sonra “Hocam, yetiştirdiğin meyveyi önce kendin mi yersin, yoksa başkasına mı yedirirsin” sorusunu soruyor.

Hoca’dan “Evvela kendin yersin” cevabını alan baba, durumu kızına anlatıyor ve “ben hocadan onay aldım” ifadelerini kullanıyor.

Kız ise “Baba hiç öyle şey olur mu, ben senin kızınım, babanın kızıyla evlenmesi olur mu” şeklinde yanıt veriyor.

KARAR OYBİRLİĞİYLE ALINDI



Kurul, Konya’da Karatay Akademi Yayınları’ndan çıkan kitapla ilgili kararında şu ifadelere yer verildi:

“Kitabın re’sen incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna, bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4’üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Kararda atıf yapılan kanun maddesi şöyle:

Madde 4

Kurulca tetkik edilerek küçükler için muzır olduğuna karar verilmiş basılmış eserlerin sahipleri, ellerinde mevcut eserlerin ön kapaklarına “Küçüklere zararlıdır” damga veya işaretini basmak zorundadırlar. “Küçüklere zararlıdır” ibaresinin herkesin kolayca görüp okuyabileceği şekil ve büyüklükte yazılması zorunludur.

Bu suretle damgalanan eserler;

a) Açık sergilerde ve seyyar müvezziler tarafından satılamaz.

b) Dükkanlarda, cemakanlarda ve benzeri yerlerde teşhir edilemez.

c) Bir yerden bir yere teşhir maksadıyla açık bir surette nakledilemez ve müvezziler

tarafından bunlar için sipariş kabul olunamaz.

d) Gazeteler, mecmualar, duvar ve el ilanları, radyo ve TV ile veya diğer suretlerle ilan

edilemez, satışı için reklam ve propaganda yapılamaz.

e) Para mukabili veya parasız küçüklere gösterilemez, verilemez ve hiçbir suretle okul ve benzeri yerlere sokulamaz.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Öte yandan HEMPA Çocuk Derneği, istismar, ensest ve müstehcenlik içeren çocuk masal kitabınının yazarı, editörü ve yayın koordinatörü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Tepkiler üzerine birçok online satış mecrası kitabın satışını durdurdu. 2015 yılında basılan ve daha sonra basımı yapılmadığı ileri sürülen kitabın 6 bine yakın nüshasının imha edildiği belirtiliyor.

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