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Okul bahçesinde dehşet! Defalarca bıçakladı

Trabzon’da bugün okul bahçesinde bir kişi tarafından karnından bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güncellenme: 20:34, 07/06/2021
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Okul bahçesinde dehşet! Defalarca bıçakladı

Trabzon’da 1 Nolu Erdoğdu mahallesinde bulunan 24 Şubat Ortaokulu bahçesinde Medine Seyis (43) isimli kadın yanına gelen ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen B.T. tarafından bilinmeyen bir nedenle karnından defalarca bıçaklandı.

Medine Seyis, ağır şekilde yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Medine Seyis tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. İHA

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