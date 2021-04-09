‘Ölmek istemiyorum’ diyen Dilan Koç’a çağrılı koruma verildi

Sosyal medya fenomeni Dilan Koç, yaptığı bir paylaşımda, tartıştıkları yakınlarından ölüm tehditi aldığını ve Büyükçekmece Adliyesi'nde olduğunu belirtti.

Koç, gözyaşları eşliğinde yaptığı paylaşımda “Seni öldürüp parçalara bölüp tecavüz edeceğiz, ormana atacağız. Senin kimsen yok.' diyorlar. Arkadaşlar evet benim babam yok, öldü. Ben ölmek istemiyorum. Bana sahip çıkın, abim olun babam olun” diye seslendi.

Dilan Koç'un söyledikleri sosyal medyada büyük ses getirdi. Birçok kullanıcı İstanbul Emniyetini etiketleyerek, Koç'un videosunu paylaştı.

POLİSE HABER VERDİLER

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dilan Koç ve annesi Dilber Koç'un imam nikahlı eşinin akrabaları Fatma A., oğlu Sidar A. ve kızı Zeynep A.'nın saldırısına uğradı. Bunun üzerine anne ve kızı polisten yardım istedi. Adrese giden ekipler, mağdur olan Dilan ve Dilber Koç'u emniyete götürdü.

ÇAĞRILI KORUMA

İddiaya göre Dilber Koç, görümcesi ve eşinin 2 yeğeninden şikayetçi olmadı. Dilan Koç ise Büyükçekmece Savcılığına giderek şikayette bulundu. Polis olayla ilgili 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Dilan Koç ve annesi için 6384 Sayılı Kanunu’na göre, çağrılı koruma ve önleyici koruma kararı alındığı belirtildi.

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