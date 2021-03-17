Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düştü

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun yargı kararı Meclis Genel Kurulunda okunarak milletvekilliği düşürüldü. Böylece HDP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki sandalye sayısı 55’e indi.

Gergerlioğlu, 2018'de milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de “PKK/KCK propagandası yapmak” suçundan hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a gönderilmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ‘terör örgütü propagandası yapma' suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını geçtiğimiz ay onamıştı.

Gergerlioğlu’nun, hakkında kesinleşen yargı kararıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmıştı. Bu sırada ise Gergerlioğlu’nun kesinleşen yargı kararı Meclis’e gelmişti.

Hakkında kesinleşmiş hükmün bugün Meclis’te okunmasıyla Gergerlioğlu’nun vekilliği düştü.

HDP'li Gergerlioğlu, karar sonrası yaptığı açıklamada, “Bir tweet sonunda benim vekilliğimi düşürdüler. Bu kararı ne MHP ne Ak Parti savunamadı! Meclisi terk ettiler! Biz milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi. Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesi sonrasında 1 yıl 10 ay cezaevinde kalacak.

Doktor ve insan hakları aktivisti, Ömer Faruk Gergerlioğlu, 6 Ocak 2017′ de 679 sayılı KHK ile devlet memurluğu görevinden ihraç edilmişti.

İhraç edilene dek İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde Uzman Doktor olan Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce Mart 2017'de kurulan “Hak ve Adalet Platformu”nun sözcülüğünü yapıyordu.