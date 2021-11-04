Paris Anlaşması’nın yürürlük tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararla, Paris Anlaşması'nın yürürlük tarihi 10 Kasım olarak belirlendi.
Türkiye, 21 Eyül’deki Birleşmiş Milletler toplantısında Paris Anlaşması’nı onaylayacağını açıklamıştı.
Türkiye’nin 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini tescillediği Paris Anlaşması’na ilişkin Kanun Teklifi 1 Ekim’de TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 6 Ekim’de Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaştı.
Son olarak bugünkü Resmi Gazete’de Paris Anlaşması’nın yürürlük tarihi de açıklandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, yürürlük tarihinin 10 Kasım olacağı kaydedildi.