Pasaport başvurusu yapanlar, teslim süresinin gecikmesi yüzünden mağduriyet yaşıyor

Pasaport başvurularında mağduriyet arttı. Daha önce emniyete başvurunca en geç bir gün sonra teslim edilen pasaportlar, nüfus müdürlüklerine devredildikten sonra günler hatta haftalar sonra bile teslim edilmiyor. Vatandaş, 'Pasaport, basım öncesi kontrol altında' uyarısıyla karşılaşıyor. Başvuran vatandaşlar, ücretlerini peşin yatırmalarına rağmen pasaportların teslim süresindeki gecikmeden şikayetçi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Pasaport teslim süresindeki gecikme, birçok vatandaşı mağdur ediyor. Pasaport başvuruları daha önce emniyete yapılırken, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğüne aktarıldı. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine pasaport başvurusunda bulunan vatandaşlara, 3-4 günlük süre içerisinde pasaportlarının kendilerine teslim edileceği söyleniyor ancak pasaportlar basılmıyor.

‘PASAPORT BASIM ÖNCESİ KONTROL ALTINDA' UYARISI

Şikayet var sitesine ‘Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Pasaport Teslim Süresi Gecikmesi' gibi başlıklarla yaşadıkları mağduriyeti anlatan bir çok vatandaş, pasaport başvurularının üzerinden günler geçmesine rağmen, ‘pasaport basım öncesi kontrol altında' bilgisiyle karşılaştıklarını ifade ediyor.

Kimi vatandaş ise, daha önce emniyete, pasaport başvurusunda bulunduklarında, en geç ertesi gün pasaportlarını alabildiklerini ifade ediyor.

“SORUNUMUN EN KISA SÜREDE ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUM”

‘Şikayet var' sitesinde yaşadığı mağduriyeti paylaşan bir vatandaş, “Pasaport için gecen hafta başvuruda bulundum. Bu hafta cumartesi günü uçağım vardı. Fakat hâlâ ‘pasaport basım öncesi kontrol altında' diyor. Pasaport elime ulaşmadı. Daha basmamışlar. Sorunumun en kısa sürede çözülmesini istiyorum. Daha önce 3 günde elime ulaşmıştı. Ne zaman çok ihtiyacım olsa bir sorun oluyor” diyerek yaşadığı sorunun giderilmesini istedi.

“BU GECİKMEYİ KABUL ETMİYORUM”

Aynı siteden mağduriyetini paylaşan başka bir vatandaş ise, “11 Ekim 2021 tarihinde eşim için pasaport başvurusunda bulunduk. 1 hafta olmasına rağmen hâlâ başvuru basım öncesi kontrol aşamasında bilgisini alıyorum. Yoğunluk yüzünden bu gecikmeyi kabul etmiyorum. Acelemizin olmasını söylememe rağmen hala bir işlem yapılmış değil” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili SÖZCÜ muhabirinin bilgi almak için defalarca kez aradığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nden telefonlara cevap veren çıkmadı. İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nü de arayan muhabirimiz, operatörden tüm servislerin numarasını tuşladığı halde cevap verilmedi.

“HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDA SIKINTI OLDUĞU İÇİN AZ MİKTARDA BASILIYORDU”

Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü’yle yapılan görüşmede, yetkili bir çalışan, kendilerine yapılan pasaport başvurularını Genel Müdürlüğe gönderdiklerini ve 3-4 gün sonra başvuruculara ulaştırıldığını ancak parmak izi veya fotoğraflardan kaynaklı sorunlar neticesinde gecikmenin olabileceğini aktardı.

Aynı yetkili ayrıca, “İki ay önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda sıkıntı olduğu için pasaportlar az miktarda basılıyordu. Bu sorun hâlâ devam ediyor mu, ne aşamada takibimde değil. Normalde pasaportlar 3-4 gün içinde geliyordu” ifadelerini kullandı.