Polis her yerde ‘128 milyar dolar nerede’ manisini okuyan davulcuyu arıyor

Ülke genelinde CHP tarafından hazırlanan “128 milyar dolar nerede?” afişlerine müdahaleler devam ederken, bazı kentlerde paranın akıbeti şive ve mani gibi farklı yöntemlerle sorulmaya başlandı. Kastamonu’da dün gece bir davulcu, “Ramazan gelmiş şehrime, bölüşmeli hep birlikte, sormaktan hiç yorulmayız, 128 milyar dolar nerede?” diye mani okuyup davul çaldı. CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin de davulcuyu sosyal medya hesabından paylaştı. Emniyet güçleri davulcuyu bulmak için çalışmalar başlattı.

‘BENZİYORSUN’ DENİLEREK İŞLEM BAŞLATILDI

Araştırma yapan polis, iddialara göre Emre Tiftik adlı genç hakkında, davulcuya benzediği gerekçesiyle idari işlem başlattı. Sosyal medya hesabından davulcunun videosunu paylaşan Tiftik, “Biraz önce emniyetten geldiler. Videodaki davulu benim çaldığımı -benzediğimi- iddia ederek hakkımda sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve gürültüden dolayı idari işlem başlatıldığını söylediler. Davulcu ben değilim, 128 milyar dolar da davulun içinde değil. Peki nerede?” diye yazdı.

“DAVULCUYU DEĞİL 128 MİLYAR DOLARI ARAYIN”

Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin de yaşanan bu olaya tepki göstererek, “Ülkeyi getirdikleri hale bak. Gencecik çocukların peşine düşmüşler. Adalete ekmek, su kadar ihtiyacımız var. Davulcunun kim olduğunu arayana kadar 128 milyar doların nerede olduğunu arasalar daha iyi olacak” dedi.