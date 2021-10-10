Prof. Dr. Erbay: Her gün bir uçak dolusu insanımızı kaybediyoruz

Haziran ayından itibaren artan vaka ve vefatlara dikkat çeken Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hakan Erbay, "Her gün bir uçak dolusu insanımızı kaybediyoruz. Önlemlere dikkat edilmesi ve aşılanmaya bir an önce başvurulması son derece hayati görünüyor" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medyadan açıkladığı illere göre haftalık vaka sayısı haritasında Denizli, vakalardaki yükselişle dikkat çekti.

Denizli, son bir haftada Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin ve Samsun ile en fazla vaka artışı yaşanan 10 şehirden biri oldu.

Yüzde 76,7’lik aşılama oranıyla corona virüsüyle mücadelede mavi kategorideki iller arasında olan Denizli’de, 18-24 Eylül tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen corona vaka sayısı 98,37 iken, 25 Eylül-1 Ekim’de bu rakam 158,71’e yükseldi.

“VATANDAŞLARA ÖNLEM ÇAĞRISI”

Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hakan Erbay, corona virüsü vaka sayısında yaşanan artışı değerlendirdi.

Vaka sayılarının tüm ülkede yükselişe geçtiğini, Denizli’nin de en fazla vaka artışı yaşanan illerden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erbay, “Vaka artışlarının çeşitli nedenleri var. Turizm hareketleri, önlemlere dikkat edilmemesi gibi nedenler etkili olabilir. Maske mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmeli. Bunlara uyulmazsa, ciddi derecede hasta eden, hatta öldüren corona hastalığı ile mücadelemiz eksik kalıyor. Virüs ve ortaya çıkan mutasyonları tüm dünyayı tehdit ediyor” dedi.

“HER GÜN BİR UÇAK DOLUSU İNSANIMIZI KAYBEDİYORUZ”

Coronayla mücadelede aşılamanın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Erbay, şunları söyledi;

*Herkesin aşısını yaptırması ve kişisel temizliğe önem göstermesi gerekiyor. Günlük vaka sayıları ülkemizde 28 binlere çıktı.

*Haziran ayına göre 6-7 kat arttı. Dün açıklanan rakamlara göre 206 corona kaynaklı ölüm meydana geldi. Her gün bir uçak dolusu insanımızı kaybediyoruz.

*Önlemlere dikkat edilmesi ve aşılanmaya bir an önce başvurulması son derece hayati görülüyor. Aşı karşıtlığına da itibar edilmemesi konusunda da vatandaşlarımızı uyarıyoruz. DHA

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