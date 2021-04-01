Pudracının referansı AKP’nin idari amiri çıktı

AKP'de büyük sıkıntıya neden olan kokainci Kürşat Ayvatoğlu'nun partideki referansı ortaya çıktı. Genel Merkez İdari Amiri Kadri Celal Ursavaş'ın, Ayvatoğlu'nun işe alınmasını sağladığı anlaşıldı. 2019'da Kastamonu'dan Ankara'ya gelen Ayvatoğlu, Ursavaş'ın oğlu aracılığıyla irtibat kurdu. Ursavaş da Ayvatoğlu'nun işe başlaması için partinin İdari ve Mali İşleri'ne referans oldu. SÖZCÜ'nün “Ayvatoğlu için siz mi referans oldunuz, çocuklarınızla arkadaşlığı varmış” sorusuna ise Ursavaş, “Nerden çıkarıyorsunuz, ben de sizden duydum, size sonra dönüş yapayım” dedi. Ancak Ursavaş bir açıklama yapmadı.

MEDYA KAVGASI

Hamza Dağ'ın Medya Tanıtım Başkanlığı'na atandığı gün ortaya çıkarılan skandal video için ‘parti içinde hesaplaşma' yorumları yapılıyor. Dağ'ın bu göreve gelmesini istemeyen bazı yöneticilerin, skandalın yayılmasına destek verdiği belirtiliyor. Partili bir isim, “Dağ'ın bu videodan sonra istifa etmesini bekleyenler var” dedi. Meclis Grup Başkanvekilliğine kaydırılan Mahir Ünal'ın bu değişime sıcak bakmadığı öğrenildi.