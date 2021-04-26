Pınar Gültekin katil zanlısı Cemal Metin Avcı: Ben cani biri değilim

Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ve tutuksuz sanık Mertcan Avcı, SEGBİS ile katıldı. Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin, babası Sıddık Gültekin ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“PINAR’I KORKUTMAM İÇİN 200 BİN LİRA TEKLİF ETTİLER”

Duruşmada, ilk olarak tanık M.Y.Ö. dinlendi. Diyarbakır’dan SEGBİS ile duruşmaya bağlanan M.Y.Ö., Cemal Metin Avcı’nın Pınar’ı tehdit etmek için kendisine para teklif ettiğini söyledi.

M.Y.Ö., “Cemal Metin Avcı ile Isparta’da bir arkadaş ortamında tanıştım. İki veya üç kez beni Muğla’da barda misafir ettiler. Sonrasında iletişimimiz kesildi. Instagram hesabımda yazışmalar vardı. Cemal Metin Avcı ve Selim Avcı Diyarbakır’a geldi. Cemal Metin Avcı, bana Pınar’ın kendisine şantaj yaptığını, Pınar’ın cezaevindeki ağabeyinin tehdit mesajları attığını söyledi. ‘Sen de Pınar da Doğulusunuz’ diyerek onu korkutmamı istedi ve karşılığında 200 bin TL teklif etti. Teklifi kabul etmedim ve iletişimi de tamamen kestik. Pınar öldükten sonra bunları CİMER’e yazdım. Çünkü vicdan azabı çektim” dedi.

“CAHİL ADAM TEK BAŞINA İŞLEYEMEZ”

Gültekin ailesinin avukatının, cinayeti Cemal Metin Avcı’nın tek başına işleyip işlemediğine dair sorusuna ise M.Y.Ö., “Cemal Metin Avcı cahil adam. Bu işi tek başına yapamaz. Kimsenin günahına girmek istemem ama tahminimce Gökhan Orhan ve Selim Avcı ile fikir birliği yapmıştır” diye cevap verdi.

“İNSANLARIN SİZE GÜVENİ KALMADI, LÜTFEN DAVADAN ÇEKİLİN”

Tanığın dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı, geçen celselerde de ABD’ye yazılan müzekkereyle ilgili olarak yetkili makamlarca ek bilgi talebinde bulunduğunu, talebe ilişkin cevabın yazılarak gönderildiğini söyledi.

Daha sonra Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mahkeme heyetine ‘Çekilin’ talebinde bulundu. Epözdemir, “İnsanların ve ailelerin sizlere güveni kalmadı. Bu saatten sonra bu yargıya katılacak bir şey yok. Bu ABD ısrarı mahkemenin haksız tahriki uygulamanın dışa vurumudur. Aile sizin adalet dağıtacağınıza inanmıyor. Lütfen bu davadan çekilin” dedi.

PINAR’IN BABASI: ADİL KARAR ÇIKACAĞINI SANMIYORUM

Duruşmada söz alan öldürülen Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, ailesinin dağılmanın eşiğine geldiğini belirtip, “Pınar’ın ölümünden sonra ailem dağıldı. Ama ben onları kurtarmak için güçlü durmaya çalışıyorum. Adil karar çıkacağını sanmıyorum. Reddi hakim de istemiştim. Adalet istiyorum” diye konuştu.

PINARI’IN ANNESİ: BEN SİZE ÇOK GÜVENDİM, OLMADI

Anne Şefika Gültekin ise mahkeme heyetine, “Size çok güvendik ama maalesef kızımı suçlu çıkarıyorsunuz. Lütfen çekilin. Benim evlatlarım mahkemeye gitmememi söylüyor. Bitlis’ten buraya gelip gidiyoruz. Ben size çok güvendim ama olmadı. Benim canım gitmiş artık başkalarının ki gitmesin” dedi.

MAHKEME, TÜM TALEPLERİ REDDETTİ

Epözdemir reddi hakim taleplerini yinelerken, tutuksuz sanık Mertcan Avcı’nın duruşma salonuna katılmasını ve ABD’ye yazılan müzekkere cevabından vazgeçilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tüm bu taleplerin reddetti.

AVUKATLAR ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Sanık Avcı, tanık M.Y.Ö’yü hiç tanımadığını söyledi. Avcı, “O kişiyi hiç tanımıyorum. Isparta’ya da Diyarbakır’a da hiç gitmedim. Karşı tarafın avukatı benim kendimi savunma hakkımı elimden alamaz. Asıl senaryoyu o uyduruyor” dedi. Avcı’nın konuşması sırasında ayağa kalkan Epözdemir, “Burada yargılanan ben değilim. Sanki kızı ben katlettim” dedikten sonra avukatlar arasında tartışma çıktı.

AVUKATA ‘YALANCI’, AVCI’YA ‘CANİ’ İFADELERİ SESLERİ YÜKSELTTİ

Sanık tarafından kendisine ‘yalancı’ dendiğini belirten Epözdemir, Avcı için ‘cani’ ifadesini kullandı. Bunun üzerine Avcı’nın avukatları Epözdemir’e tepki gösterdi. Seslerin iyice yükselmesi üzerine mahkeme başkanı, araya girip tartışmayı sonlandırdı.

AVCI: BEN BİR CANİ YA DA KADIN DÜŞMANI DEĞİLİM

Tartışmanın ardından konuşmaya devam eden Avcı, “Özür dilerim. Ben cani biri veya kadın düşmanı değilim. En başından sonuna kadar doğruyu anlattım. Beni kitlesel linçle değil adaletle yargılayın. Basında sürekli sevgilim olarak geçiyor. O benim sevgilim değil. Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu” dedi.

Anne Şefika Gültekin’in sanığın kızı hakkındaki bu sözlerine tepki göstermesinin ardından duruşmaya ara verildi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Pınar Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili davada, verilen aranın ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Cemal Metin Avcının tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, Adli Tıp Üst Kurulundan gelecek olan rapor ve ABDye yazılan müzekkerenin cevabının beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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