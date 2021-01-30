‘Saygın işadamı’ cezaevinde

31 Mart yerel seçimleri dönemi boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a karalama kampanyasının baş aktörü olan, iktidara yakın medya tarafından “saygın iş adamı” olarak nitelendirilen Necmettin Kesgin hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz yıl yakalama kararı çıkarılmıştı. Edinilen bilgiye göre, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Necmettin Kesgin kısa bir süre önce Ankara'da yakalanarak cezaevine konuldu.

6 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ONAYLANDI

Necmettin Kesgin, Mansur Yavaş'ın şikayeti üzerine sahte senet düzenlediği için resmi belgede sahtecilikten 4 yıl, şantajdan 1 yıl 3 ay ve özel hayatın gizliliğini ihlalden (yaptığı görüşmeleri izinsiz olarak görüntülü ve sesli olarak kayıt yaptığı) 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası almış ve bu cezası istinaf mahkemesince tescillenmişti.

MÜSTEHCEN ÇOCUK GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU

Seçim öncesinde Mansur Yavaş’a karşı karalama kampanyasının aktörü olarak bilinen Necmettin Kesgin'in daha önceden de sahte ÖSYM belgesi düzenlemek suretiyle resmî evrakta sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunuyordu. Kesgin, “çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmaktan” 3 yıl ceza almıştı.

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