Sedat Peker’e Cemevi temsilcilerinden tepki

Birçok konu hakkında çeşitli iddialarda bulunan Sedat Peker, konuşmalarında tarihi ve dini meselelerden de bahsediyor. Peker’in yine aynı şekilde son konuşmalarında Aleviler, Alevilik açısından önem taşıyan kişi ve sembollere atıf yapmasına Elazığ'da bulunan Cemevi temsilcileri tepki gösterdi

“BİZ ALEVİLER VE KUTSAL DEĞERLERİMİZİ RAHAT BIRAKIN”

Elazığ'ın 7 Cemevi temsilcisinin imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Oluk oluk kan akıtacağını söyleyen, geçmişi karanlık organize suç örgütü lideri, güçlerinin sınırsız oldukları zamanlarda Muaviye’yi örnek alıp, düştükleri, yalnız kaldıkları zamanlarda Ali'ye sarılmaları manidardır.

*Kimse Alevilerin masumiyetinden faydalanarak, kendini masum göstermeye kalkmasın. Aleviler ile hak ve adaletten ayrılmayan tüm insanların ortak değeri olan Hz. Ali, Ehlibeyt ve adaletin sembolü Zülfikar'ı kimse kendi pisliğine sığınak yapmasın.

*Bu durum kabul edilir bir durum değildir. Biz aleviler ve kutsal değerlerimizi rahat bırakın, kirli oyuncaklarınıza malzeme yapmayın.

*Hz. Ali ve Ehlibeyt temiz ve paktır. Hz. Ali diyor ki; “Affedilmeyecek günah, insanlara yapılan zulümdür” zulmedenin hangi taraftan olursa olsun hak katında yeri yoktur.

Açıklamada imzası olan Cem Evleri şöyle:

Elazığ Cem Kültür Vakfı

Ehlibeyt Cem Evi ve Kültür Merkezi

Sarıçubuk Cem Kültür Evi

Sün Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği

Şahinkaya Eğitim ve Kültür Merkezi

Koruk Köyü Cem Evi

Karakoçan Cem Evi

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